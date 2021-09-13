Ленивые голубцы: быстрый рецепт

В условиях постоянной загруженности и катастрофической нехватки времени мы стараемся меньше находиться на кухне и подыскиваем соответствующие рецепты.

На помощь приходят блюда из разряда "ленивых": ленивые вареники, ленивые голубцы.

Чтобы приготовить обычные голубцы, надо запастись временем и терпением. Самый трудоемкий процесс в их приготовлении – подготовка капусты и формование полуфабрикатов способом заворачивания фарша в капустные листы. Отдав приоритет ленивым голубцам, вы избежите этого момента, что, впрочем, не отразится на конечном результате. Вкус голубцов ничуть не пострадает.

Ингредиенты:

0,5 кг фарша

400 г капусты

300 г помидоров

300 г сметаны

100 г риса

2 луковицы

1 морковь

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Рис отварить в подсоленной воде до полуготовности, отцедить и остудить. Капусту и 1 луковицу очень мелко порубить.

Фарш соединить с рисом, добавить капусту и лук, посолить, поперчить, хорошо вымешать и смоченными в холодной воде руками сформовать голубцы.

Оставшуюся луковицу измельчить, спассеровать на растительном масле до прозрачности, добавить натертую на средней терке морковь и жарить до полуготовности. Затем ввести сметану, натертые на терке помидоры, посолить, поперчить и протушить пару минут.

На дно формы налить немного приготовленного соуса, выложить голубцы, залить оставшимся соусом и запекать 40-45 минут при 180°С.

На заметку

Зимой свежие помидоры можно заменить томатной пастой или консервированными помидорами в собственном соку.

Фарш используйте любой, но оптимальный вариант – ассорти из свиного и говяжьего мяса в равный пропорциях.

Соус при желании ароматизируйте любимыми приправами, а для остроты добавьте перец чили.

Голубцы можно не запекать, а протушить в глубоком сотейнике под крышкой.

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