Ледачі голубці: швидкий рецепт

В умовах постійної завантаженості і катастрофічної нестачі часу ми намагаємося менше перебувати на кухні і підшукуємо відповідні рецепти.
На допомогу приходять страви з розряду «ледачих»: ледачі вареники, голубці.
Щоб приготувати звичайні голубці, треба запастися часом і терпінням. Найбільш трудомісткий процес в їх приготуванні — підготовка капусти і формування напівфабрикатів способом загортання фаршу в капустяні листи. Віддавши пріоритет ледачим голубцям, ви уникнете цього моменту, що, втім, не відіб'ється на кінцевому результаті. Смак голубців нітрохи не постраждає.
Інгредієнти:
- 0,5 кг фаршу;
- 400 г капусти;
- 300 г помідорів;
- 300 г сметани;
- 100 г рису;
- 2 цибулини;
- 1 морква;
- олія;
- чорний мелений перець;
- сіль.
Приготування
Рис відварити в підсоленій воді до напівготовності, відцідити і остудити. Капусту і 1 цибулину дуже дрібно порубати.
Фарш з'єднати з рисом, додати капусту і цибулю, посолити, поперчити, добре вимішати і змоченими в холодній воді руками сформувати голубці.
Цибулину, що залишилася, подрібнити, спасерувати на олії до прозорості, додати натерту на середній терці моркву і смажити до напівготовності. Потім ввести сметану, натерті на тертці помідори, посолити, поперчити і протушкувати пару хвилин.
На дно форми налити трохи приготованого соусу, викласти голубці, залити соусом і запікати 40-45 хвилин за 180°С.
На замітку
Взимку свіжі помідори можна замінити томатною пастою або консервованими помідорами у власному соку.
Фарш використовуйте будь-який, але оптимальний варіант — асорті з свинячого і яловичого м'яса в рівних пропорціях.
Соус за бажання ароматизують улюбленими приправами, а для гостроти додають перець чилі.
Голубці годі й запікати, а протушкувати в глибокому сотейнику під кришкою.
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