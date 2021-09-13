Ледачі голубці: швидкий рецепт

В умовах постійної завантаженості і катастрофічної нестачі часу ми намагаємося менше перебувати на кухні і підшукуємо відповідні рецепти.

На допомогу приходять страви з розряду «ледачих»: ледачі вареники, голубці.

Щоб приготувати звичайні голубці, треба запастися часом і терпінням. Найбільш трудомісткий процес в їх приготуванні — підготовка капусти і формування напівфабрикатів способом загортання фаршу в капустяні листи. Віддавши пріоритет ледачим голубцям, ви уникнете цього моменту, що, втім, не відіб'ється на кінцевому результаті. Смак голубців нітрохи не постраждає.

Інгредієнти:

0,5 кг фаршу;

400 г капусти;

300 г помідорів;

300 г сметани;

100 г рису;

2 цибулини;

1 морква;

олія;

чорний мелений перець;

сіль.

Приготування

Рис відварити в підсоленій воді до напівготовності, відцідити і остудити. Капусту і 1 цибулину дуже дрібно порубати.

Фарш з'єднати з рисом, додати капусту і цибулю, посолити, поперчити, добре вимішати і змоченими в холодній воді руками сформувати голубці.

Цибулину, що залишилася, подрібнити, спасерувати на олії до прозорості, додати натерту на середній терці моркву і смажити до напівготовності. Потім ввести сметану, натерті на тертці помідори, посолити, поперчити і протушкувати пару хвилин.

На дно форми налити трохи приготованого соусу, викласти голубці, залити соусом і запікати 40-45 хвилин за 180°С.

На замітку

Взимку свіжі помідори можна замінити томатною пастою або консервованими помідорами у власному соку.

Фарш використовуйте будь-який, але оптимальний варіант — асорті з свинячого і яловичого м'яса в рівних пропорціях.

Соус за бажання ароматизують улюбленими приправами, а для гостроти додають перець чилі.

Голубці годі й запікати, а протушкувати в глибокому сотейнику під кришкою.

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