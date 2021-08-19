Острая аджика без варки: простой рецепт

Аджика — это абхазская и грузинская острая приправа, название которой буквально переводится как "хлеб-соль".
Дело в том, что сначала это была смесь красного перца, кориандра, сушеного чеснока, соли и пряных трав, которую перетирали на камне до состояния пасты. Позже для приготовления аджики стали использовать томаты и появилась масса вариаций этого соуса.
Некоторые кулинары готовят аджику из сырых овощей, другие — предпочитают уваривать смесь. Я поделюсь рецептом приготовления аджики с морковью и яблоками, которую можно хранить даже зимой.
Ингредиенты:
- 500 г сладкого перца
- 100 г яблок
- 90 г чеснока
- 80 г моркови
- 50 г горького перца
- 50 мл уксуса 9%-ного
- 25 г соли
- 10 г сахара
Приготовление пошагово:
1. Овощи очищаем и хорошо промываем. Из перца и яблок удаляем семена и плодоножки.
2. Все перетираем в мясорубке. Добавляем соль, сахар и уксус. Хорошо перемешиваем и даем настояться 10 минут. После этого массу перекладываем в стеклянные банки и накрываем капроновыми крышками. Хранить аджику можно всю зиму в прохладном месте.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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