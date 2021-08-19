Острая аджика без варки: простой рецепт

Аджика — это абхазская и грузинская острая приправа, название которой буквально переводится как "хлеб-соль".

Дело в том, что сначала это была смесь красного перца, кориандра, сушеного чеснока, соли и пряных трав, которую перетирали на камне до состояния пасты. Позже для приготовления аджики стали использовать томаты и появилась масса вариаций этого соуса.

Некоторые кулинары готовят аджику из сырых овощей, другие — предпочитают уваривать смесь. Я поделюсь рецептом приготовления аджики с морковью и яблоками, которую можно хранить даже зимой.

Ингредиенты:

500 г сладкого перца

100 г яблок

90 г чеснока

80 г моркови

50 г горького перца

50 мл уксуса 9%-ного

25 г соли

10 г сахара

Приготовление пошагово:

1. Овощи очищаем и хорошо промываем. Из перца и яблок удаляем семена и плодоножки.

2. Все перетираем в мясорубке. Добавляем соль, сахар и уксус. Хорошо перемешиваем и даем настояться 10 минут. После этого массу перекладываем в стеклянные банки и накрываем капроновыми крышками. Хранить аджику можно всю зиму в прохладном месте.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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