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Рецепт коктейля "Золотая ночь"

Время готовки
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
94 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
259
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт коктейля "Золотая ночь"

Рецепт коктейля "Золотая ночь" / Фото: Credits

Изысканный и элегантный рецепт коктейля "Золотая ночь" идеально подходит для того, чтобы отметить важное событие. 

Ингредиенты

вода
1/4 стакана
сахар
1/4 стакана
кардамон
20 стручков
грушевый бренди
1/4 стакана
охлажденный брют, шампанское или игристое вино
груша для украшения

Приготовьте сироп

Смешайте воду и сахар в небольшой кастрюле, перемешайте, чтобы сахар растворился, добавьте измельченные стручки кардамона и доведите до кипения на среднем огне. Варите сироп 5 минут, затем снимите с огня и дайте настояться и остыть в течение 20 минут.

Используя сито, процедите сироп, выбросьте семена и стручки и налейте сироп в мерный стакан для жидкости.

Приготовьте коктейль

Добавьте в сироп грушевый бренди Williams и перемешайте.

Непосредственно перед подачей отрежьте у груши сердцевину и нарежьте грушу вдоль на тонкие ломтики. (Разложите ломтики стопками по три и слегка разложите, чтобы получился веер. Если нарезаете ломтики раньше времени подачи, смажьте их небольшим количеством лимонного сока, чтобы они не потемнели.)

Смесь сиропа и грушевого бренди разлейте в 6 бокалов, в каждый по 60 мл. Добавьте в каждый бокал по 120 мл охлажденного шампанского, заполняя каждый стакан примерно наполовину. Украсьте каждый стакан тремя ломтиками груши и подавайте.

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