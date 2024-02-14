Вишуканий та елегантний рецепт коктейлю "Золота ніч" ідеально підходить для того, щоб відсвяткувати важливу подію.

Інгредієнти вода 1/4 склянки цукор 1/4 склянки кардамон 20 стручків бренді грушевий 1/4 склянки брют, шампанське або ігристе вино охолоджене груша для прикрашання

Приготуйте сироп

Змішайте воду й цукор у невеликій каструлі, перемішайте, щоб цукор розчинився, додайте подрібнені стручки кардамону і доведіть до кипіння на середньому вогні. Варіть сироп 5 хвилин, потім зніміть з вогню і дайте настоятися та охолонути протягом 20 хвилин.

Використовуючи сито, процідіть його, викиньте насіння і налийте сироп до мірної склянки для рідини.

Приготуйте коктейль

Додайте до сиропу грушевий бренді Williams і перемішайте.

Безпосередньо перед подаванням виріжте у груші серцевину і наріжте фрукт поздовж тоненькими скибочками. Розкладіть їх купками по три таким чином, щоб вийшло віяло (якщо нарізаєте скибочки раніше часу подавання, змастіть їх невеликою кількістю лимонного соку, щоб вони не потемніли).

Суміш сиропу та грушевого бренді розлийте по 60 мл до 6 келихів. Додайте до кожного з них по 120 мл охолодженого шампанського, заповнюючи келих приблизно наполовину. Прикрасьте кожен трьома скибочками груші та подавайте.

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