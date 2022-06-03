Рецепт курицы по-мароккански

Куриное мясо - продукт полезный и доступный. Попробуйте приготовить его в марокканском стиле.

Для приготовления курицы по-мароккански вам понадобится не очень много времени и не придется искать экзотические ингредиенты. Поэтому, если все традиционные способы запекания курицы уже испробованы, можно попробовать что-то новое.

Ингредиенты:

части курицы на костях с кожей (ножки или бедра) - 12 кусков

кожура лимона - 30 г (в оригинальном рецепте используют консервированный, но подойдет и свежий)

анис - 2 звездочки

красный лук - 2 шт.

куриный бульон - 1/2 литра

зеленые оливки без косточек - 200 г

оливковое масло - 3 ст. л.

корица - 2 палочки

молотый тмин - 1 ст. л.

куркума молотая - 1 ст. л.

Приготовление

В кастрюле на среднем огне обжарьте нарезанный крупными дольками лук с корицей, тмином и куркумой в оливковом масле в течение двух-трех минут. Добавьте к луку и специям курицу и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте лимон, анис и бульон, доведите все до кипения, накройте крышкой и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 170-180 градусов, на 45 минут.

После этого добавьте зеленые оливки, перемешайте, накройте крышкой и снова поставьте в духовку на 20 минут.

Готовое блюдо рекомендуется посыпать свежей зеленью перед подачей на стол.

В качестве гарнира подойдет рис, овощи или любой вид крупы. Классический гарнир для курицы по-мароккански - это, конечно, кускус.

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