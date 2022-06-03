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Рецепт курицы по-мароккански

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Время на прочтение
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Рецепт курицы по-мароккански

Фото: Credits

Куриное мясо - продукт полезный и доступный. Попробуйте приготовить его в марокканском стиле.

Для приготовления курицы по-мароккански вам понадобится не очень много времени и не придется искать экзотические ингредиенты. Поэтому, если все традиционные способы запекания курицы уже испробованы, можно попробовать что-то новое. 

Ингредиенты:

  • части курицы на костях с кожей (ножки или бедра) - 12 кусков
  • кожура лимона - 30 г (в оригинальном рецепте используют консервированный, но подойдет и свежий)
  • анис - 2 звездочки
  • красный лук - 2 шт.
  • куриный бульон - 1/2 литра
  • зеленые оливки без косточек - 200 г
  • оливковое масло - 3 ст. л.
  • корица - 2 палочки
  • молотый тмин - 1 ст. л.
  • куркума молотая - 1 ст. л.

Приготовление

В кастрюле на среднем огне обжарьте нарезанный крупными дольками лук с корицей, тмином и куркумой в оливковом масле в течение двух-трех минут.  Добавьте к луку и специям курицу и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте лимон, анис и бульон, доведите все до кипения, накройте крышкой и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 170-180 градусов, на 45 минут.

После этого добавьте зеленые оливки, перемешайте, накройте крышкой и снова поставьте в духовку на 20 минут.

Готовое блюдо рекомендуется посыпать свежей зеленью перед подачей на стол. 

В качестве гарнира подойдет рис, овощи или любой вид крупы. Классический гарнир для курицы по-мароккански - это, конечно, кускус. 

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