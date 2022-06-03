Рецепт курки по-марокканськи

Куряче м'ясо — продукт корисний та доступний. Спробуйте приготувати його у марокканському стилі.

Для приготування курки марокканською вам знадобиться не дуже багато часу і доведеться шукати екзотичні інгредієнти. Тому якщо всі традиційні способи запікання курки вже випробувані, можна спробувати щось нове.

Складові:

частини курки на кістках зі шкірою (ніжки або стегна) — 12 шматків

шкірка лимона — 30 г (в оригінальному рецепті використовують консервований, але підійде і свіжий)

аніс — 2 зірочки

червона цибуля — 2 шт.

курячий бульйон — 1/2 літра

зелені оливки без кісточок — 200 г

оливкова олія — 3 столові ложки

кориця — 2 палички

мелений кмин — 1 ст. л.

куркума мелена — 1 ст. л.

12 шматків курки зі шкірою та на кістках (наприклад, ніжки та стегна)

Приготування

У каструлі на середньому вогні обсмажте нарізану крупними часточками цибулю з корицею кмином і куркумою в оливковій олії протягом двох-трьох хвилин. Додайте до цибулі та спецій курку і обсмажте до золотистого кольору. Додайте лимон, аніс і бульйон, доведіть все до кипіння, накрийте кришкою і поставте в духовку, розігріту попередньо до 170-180 градусів, на 45 хвилин.

Після цього додайте|добавляйте| зелені оливки, перемішайте, накрийте кришкою і знову поставте в духовку на 20 хвилин.

Готову страву рекомендується посипати свіжою зеленню перед подаванням на стіл.

Як гарнір підійде рис, овочі або будь-який вид крупи. Класичний гарнір для курки по-макрокканськи це звичайно кус-кус.

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