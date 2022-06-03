У Маріуполі окупанти розстріляли цивільних з танка заради відео

Тіла загиблих вивезли до братської могили в селі Виноградне.

У Маріуполі російські окупанти з танка впритул розстріляли цивільні будинки заради відео. Вчора, 2 червня, під завалами дістали шість тіл загиблих.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він нагадав, що зняте відео поширювали російські пропагандисти Russia Today.

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"Зараз окупанти приступили до знищення доказів власних злочинів в цьому районі. Вчора з під завалів будинку на фото, одного з тих, який було для шоу розстріляно російським танком, достали шість тіл загиблих цивільних. П’ять трупів чоловіків та один - жіночий", - написав Андрющенко.

За його словами, тіла одразу вивезли до братської могили в селі Виноградне.

"Це - перший зафіксований і незаперечний факт вбивства цивільних в Маріуполі задля відео контенту. Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подалали", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі місцеві мешканці вишикувалися у велику чергу за питною водою. Ця вода непридатна для вживання без кип'ячіння. Однак воно неможливе в умовах готування їжі винятково на багатті.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Із Маріуполя окупанти масово вивозять сиріт до Росії - Андрющенко

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