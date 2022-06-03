У Маріуполі окупанти розстріляли цивільних з танка заради відео

Тіла загиблих вивезли до братської могили в селі Виноградне.
У Маріуполі російські окупанти з танка впритул розстріляли цивільні будинки заради відео. Вчора, 2 червня, під завалами дістали шість тіл загиблих.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
Він нагадав, що зняте відео поширювали російські пропагандисти Russia Today.
"Зараз окупанти приступили до знищення доказів власних злочинів в цьому районі. Вчора з під завалів будинку на фото, одного з тих, який було для шоу розстріляно російським танком, достали шість тіл загиблих цивільних. П’ять трупів чоловіків та один - жіночий", - написав Андрющенко.
За його словами, тіла одразу вивезли до братської могили в селі Виноградне.
"Це - перший зафіксований і незаперечний факт вбивства цивільних в Маріуполі задля відео контенту. Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подалали", - додав Андрющенко.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі місцеві мешканці вишикувалися у велику чергу за питною водою. Ця вода непридатна для вживання без кип'ячіння. Однак воно неможливе в умовах готування їжі винятково на багатті.
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