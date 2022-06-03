"Ми не робимо всього можливого": у Німеччині розповіли про причини боятися допомагати Україні

"Ми не робимо всього можливого": у Німеччині розповіли про причини боятися допомагати Україні

Міністр вважає, що максимальна допомога Україні означала б вступ Німеччини у війну проти РФ.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країна не робить все можливе для допомоги Україні, щоб не спровокувати початок третьої світової.

Про це повідомляє Bild.

Хабек вважає, що максимальна допомога Україні означала б вступ Німеччини у війну проти РФ і загрожувала б ескалацією – аж до третьої світової.

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"Ми не робимо всього можливого... ми не хочемо і не повинні ставати учасниками війни. Не тільки через страх за життя наших солдатів, які загинуть на полі бою, а й тому, що так ми прокладемо шлях до глобальної війни. Тому ми не робимо все, що можемо. Але робимо все, що зараз відповідально робити, щоб допомогти Україні", – сказав міністр.

За словами Хабека, Берлін "підтримує Україну в її військових цілях". Він додав, що "Україна сама визначить, що для неї буде успішним завершенням війни".

"Успішно завершити війну - значить, не програти. Перемога - це відкрите поняття. Я не хочу будувати припущення, що все це може означати, але є багато способів успішно закінчити цю війну... в якийсь момент з'явиться дипломатична можливість. Звичайно, ця можливість може з'явитися тільки тоді, коли Путін більше не зможе перемагати у військовому відношенні", – зазначив Хабек.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує для України статус кандидата в Європейський союз і спрогнозувала, що рішення з цього приводу буде ухвалене найближчим часом.

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