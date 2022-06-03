"Вилазять московські вуха": дипломат прокоментував мирний план Італії для України

За мирним планом для України, який Італія подала до ООН, може стояти Москва.

Цей план був створених без України, що є некоректно у сьогоднішніх умовах.

Про це в інтерв'ю Оbozrevatel сказав ексміністр закордонних справ, дипломат Володимир Огризко.

Огризко вважає, що ООН - це абсолютно недієздатна структура, яка не може нічого запропонувати Україні, оскільки це може заблокувати Росія та Китай.

"Є ж формула: нічого про Україну без України. Але тут, бачте, на це не звернули ніякої уваги й просто відразу подали план в ООН. Це абсолютно недієздатна організація, яка нічого не може і нічого не буде робити, тому що будь - яку розумну ініціативу тут же заблокує Росія на пару з Китаєм", - пояснив Огризко.

Український дипломат вважає, що за мирним планом, який розробила Італія може стояти Москва. Огризко наголосив, що такий план не вартий уваги.

Нагадаємо, МЗС Італії за участю урядового палацу Кіджі розробили план миру та врегулювання кризи в Україні. В документі містяться чотири етапи.

Також у МЗС України повідомили, що наразі вивчаються пропозиції Італії, яка поділилася своїм баченням шляхів припинення розв’язаної Росією війни. У Росії ж заявили, що їм нічого не відомо про мирний план для України.

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