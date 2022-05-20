План миру для України від Італії: МЗС зараз вивчає пропозиції

В МЗС України повідомили, що наразі вивчаються пропозиції Італії, яка поділилася своїм баченням шляхів припинення розв’язаної Росією війни.
У відомстві зауважили, що вітають будь-які міжнародні зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні та Європі.
Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Інтерфакс-Україна".
"Україна високо цінує підтримку Італії в рамках Європейського Союзу та на двосторонньому рівні. Італійська сторона справді поділилася своїм баченням шляхів припинення війни Росії проти України. Відповідні пропозиції наразі вивчаються", – сказав Ніколенко.
Він додав, що МЗС вітає будь-які міжнародні зусилля задля допомоги відновлення миру на українській землі та в Європі.
"Водночас будь-яке політичне рішення має ґрунтуватися на повазі суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", – наголосив речник українського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, напередодні голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо представив генсеку ООН Антоніу Гутеррешу план миру для України, що містить чотири етапи.
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