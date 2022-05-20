План миру для України від Італії: МЗС зараз вивчає пропозиції

План миру для України від Італії: МЗС зараз вивчає пропозиції

В МЗС України повідомили, що наразі вивчаються пропозиції Італії, яка поділилася своїм баченням шляхів припинення розв’язаної Росією війни.

У відомстві зауважили, що вітають будь-які міжнародні зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні та Європі.

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Україна високо цінує підтримку Італії в рамках Європейського Союзу та на двосторонньому рівні. Італійська сторона справді поділилася своїм баченням шляхів припинення війни Росії проти України. Відповідні пропозиції наразі вивчаються", – сказав Ніколенко.

Також читайте Україна може стати членом НАТО одразу після війни - посол Мельник

Він додав, що МЗС вітає будь-які міжнародні зусилля задля допомоги відновлення миру на українській землі та в Європі.

"Водночас будь-яке політичне рішення має ґрунтуватися на повазі суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", – наголосив речник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо представив генсеку ООН Антоніу Гутеррешу план миру для України, що містить чотири етапи.

Звернення від командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенка

Читайте також: