План мира для Украины от Италии: МИД сейчас изучает предложения

В МИД Украины сообщили, что в настоящее время изучаются предложения Италии, которая поделилась своим видением путей прекращения развязанной Россией войны.
В ведомстве отметили, что приветствуют любые международные усилия, которые помогут восстановить мир в Украине и Европе.
Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет "Интерфакс-Украина".
"Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и на двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения изучаются ", — сказал Николенко.
Он добавил, что МИД приветствует любые международные усилия для помощи по восстановлению мира на украинской земле и в Европе.
"В то же время любое политическое решение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", — подчеркнул представитель украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, накануне глава МИД Италии Луиджи Ди Майо представил генсеку ООН Антониу Гутеррешу план мира для Украины, содержащий четыре этапа.
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