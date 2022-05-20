План мира для Украины от Италии: МИД сейчас изучает предложения

План мира для Украины от Италии: МИД сейчас изучает предложения

В МИД Украины сообщили, что в настоящее время изучаются предложения Италии, которая поделилась своим видением путей прекращения развязанной Россией войны.

В ведомстве отметили, что приветствуют любые международные усилия, которые помогут восстановить мир в Украине и Европе.

Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и на двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины. Соответствующие предложения изучаются ", — сказал Николенко.

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Он добавил, что МИД приветствует любые международные усилия для помощи по восстановлению мира на украинской земле и в Европе.

"В то же время любое политическое решение должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", — подчеркнул представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне глава МИД Италии Луиджи Ди Майо представил генсеку ООН Антониу Гутеррешу план мира для Украины, содержащий четыре этапа.

Обращение от командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко

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