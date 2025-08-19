- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 1 мин
Шоколадные маффины с кабачком
Кабачки можно использовать не только для приготовления закусок, но и для выпечки. Удивите своих родных приготовив шоколадные маффины с кабачком.
Вкус кабачка совсем не чувствуется, но благодаря ему выпечка получается нежной, немного влажной внутри.
Ингредиенты
- кабачок (молодой)
- 250 г
- мука пшеничная
- 150 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахар
- 150 г
- масло растительное
- 50 мл
- какао-порошок
- 1,5 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- корица молотая
-
- соль
- щепотка
Кабачок натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, перемешайте, всыпьте сахар, соль, влейте масло растительное и взбейте слегка венчиком.
В муку добавьте какао-порошок, разрыхлитель, корицу просейте через сито, перемешайте и всыпьте к кабачковой массе и еще раз все хорошо перемешайте.
Разложите тесто по силиконовым формочкам, заполняя чуть больше половины.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут. Немного остудите, извлеките из формочек и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Готовность проверяйте шпажкой или зубочисткой.
Если кабачок переспелый, его нужно очистить.
