Рецепты
36
1 мин

Шоколадные маффины с кабачком

Кабачки можно использовать не только для приготовления закусок, но и для выпечки. Удивите своих родных приготовив шоколадные маффины с кабачком.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
228 ккал
Шоколадные маффины с кабачком

Шоколадные маффины с кабачком / © Credits

Вкус кабачка совсем не чувствуется, но благодаря ему выпечка получается нежной, немного влажной внутри.

Ингредиенты

кабачок (молодой)
250 г
мука пшеничная
150 г
яйцо куриное
1 шт.
сахар
150 г
масло растительное
50 мл
какао-порошок
1,5 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
корица молотая
соль
щепотка

  1. Кабачок натрите на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, перемешайте, всыпьте сахар, соль, влейте масло растительное и взбейте слегка венчиком.

  2. В муку добавьте какао-порошок, разрыхлитель, корицу просейте через сито, перемешайте и всыпьте к кабачковой массе и еще раз все хорошо перемешайте.

  3. Разложите тесто по силиконовым формочкам, заполняя чуть больше половины.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут. Немного остудите, извлеките из формочек и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Готовность проверяйте шпажкой или зубочисткой.

  • Если кабачок переспелый, его нужно очистить.

