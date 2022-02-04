Торт "Прага": классический рецепт

Торт "Прага" – один из самых популярных тортов.

Многие хозяйки предпочитают готовить его сами, поэтому рецепт "Праги" есть во всех кулинарных блокнотах наряду с наполеоном и медовиком.

Ингредиенты:

для бисквита: 6 яиц 150 г сахара 115 г муки 40 г сливочного масла 25 г порошка какао

для крема: 200 г сливочного масла 120 г сгущенного молока 25 мл воды 10 г порошка какао 1 желток 1 пакетик ванилина

для смазывания поверхности: 60 г фруктового джема

для глазури: 100 г темного шоколада 70 г сливочного масла



Приготовление

Просеянную муку соединить с порошком какао и перемешать.

Яйца аккуратно разделить на желтки и белки.

Желтки взбивать с половиной нормы сахара до тех пор, пока они посветлеют и станут пышными.

Белки взбивать сначала отдельно. Когда они побелеют, ввести половину оставшегося сахара и продолжать взбивание до состояния мягких пиков, после чего всыпать остальной сахар и взбивать до жестких пиков.

В подготовленные белки в два приема ввести взбитые желтки и осторожно перемешать. Затем, аккуратно вымешивая снизу вверх до образования однородной массы, всыпать мучную смесь и влить остывшее растопленное сливочное масло.

Подготовленное тесто поместить в выложенную пергаментом форму и выпекать 30 минут при 180°С.

Готовый бисквит остудить, вынуть из формы, завернуть в пищевую пленку и выдержать 8 часов.

Для крема сгущенное молоко развести горячей водой, добавить желток, хорошо размешать и нагревать при постоянном помешивании на медленном огне, не доводя до кипения, пока масса загустеет и приобретет консистенцию сметаны.

Размягченное сливочное масло взбить, добавив в два приема остывшую массу со сгущенным молоком. В конце взбивания ввести порошок какао и ванилин и хорошо вымешать до получения пышной однородной массы.

Для глазури размягченное сливочное масло вместе с поломанным на кусочки шоколадом растопить на водяной бане.

Бисквит разрезать на 3 пласта, на нижний выложить половину крема, разровнять, уложить второй корж, смазать оставшимся кремом, накрыть третьим коржом, который смазать джемом.

Готовый торт залить глазурью и поставить на 1 час в холодильник, после чего нанести на поверхность сеточку из остатков глазури и выдержать несколько часов на холоде.

На заметку

Если вы любите влажные торты, коржи во время сборки можно пропитать.

Джем лучше всего использовать абрикосовый или яблочный и предварительно протереть его сквозь ситечко, чтобы избежать кусочков фруктов и получить однородную консистенцию.

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