Торт "Прага": классический рецепт

Торт "Прага" – один из самых популярных тортов.
Многие хозяйки предпочитают готовить его сами, поэтому рецепт "Праги" есть во всех кулинарных блокнотах наряду с наполеоном и медовиком.
Ингредиенты:
- для бисквита:
- 6 яиц
- 150 г сахара
- 115 г муки
- 40 г сливочного масла
- 25 г порошка какао
- для крема:
- 200 г сливочного масла
- 120 г сгущенного молока
- 25 мл воды
- 10 г порошка какао
- 1 желток
- 1 пакетик ванилина
- для смазывания поверхности:
- 60 г фруктового джема
- для глазури:
- 100 г темного шоколада
- 70 г сливочного масла
Приготовление
Просеянную муку соединить с порошком какао и перемешать.
Яйца аккуратно разделить на желтки и белки.
Желтки взбивать с половиной нормы сахара до тех пор, пока они посветлеют и станут пышными.
Белки взбивать сначала отдельно. Когда они побелеют, ввести половину оставшегося сахара и продолжать взбивание до состояния мягких пиков, после чего всыпать остальной сахар и взбивать до жестких пиков.
В подготовленные белки в два приема ввести взбитые желтки и осторожно перемешать. Затем, аккуратно вымешивая снизу вверх до образования однородной массы, всыпать мучную смесь и влить остывшее растопленное сливочное масло.
Подготовленное тесто поместить в выложенную пергаментом форму и выпекать 30 минут при 180°С.
Готовый бисквит остудить, вынуть из формы, завернуть в пищевую пленку и выдержать 8 часов.
Для крема сгущенное молоко развести горячей водой, добавить желток, хорошо размешать и нагревать при постоянном помешивании на медленном огне, не доводя до кипения, пока масса загустеет и приобретет консистенцию сметаны.
Размягченное сливочное масло взбить, добавив в два приема остывшую массу со сгущенным молоком. В конце взбивания ввести порошок какао и ванилин и хорошо вымешать до получения пышной однородной массы.
Для глазури размягченное сливочное масло вместе с поломанным на кусочки шоколадом растопить на водяной бане.
Бисквит разрезать на 3 пласта, на нижний выложить половину крема, разровнять, уложить второй корж, смазать оставшимся кремом, накрыть третьим коржом, который смазать джемом.
Готовый торт залить глазурью и поставить на 1 час в холодильник, после чего нанести на поверхность сеточку из остатков глазури и выдержать несколько часов на холоде.
На заметку
Если вы любите влажные торты, коржи во время сборки можно пропитать.
Джем лучше всего использовать абрикосовый или яблочный и предварительно протереть его сквозь ситечко, чтобы избежать кусочков фруктов и получить однородную консистенцию.
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