Торт "Прага": класичний рецепт

Торт "Прага" – один із найпопулярніших.

Багато господинь воліють готувати його самі, тому рецепт "Праги" є у всіх кулінарних записниках поряд з "Наполеоном" та "медовиком".

Інгредієнти:

для бісквіта: 6 яєць 150 г цукру 115 г борошна 40 г вершкового масла 25 г порошку какао

для крему: 200 г вершкового масла 120 г згущеного молока 25 мл води 10 г порошку какао 1 жовток 1 пакетик ваніліну

для змащування поверхні: 60 г фруктового джему

для глазурі: 100 г темного шоколаду 70 г вершкового масла



Приготування

Просіяне борошно з'єднати з порошком какао і перемішати.

Яйця акуратно поділити на жовтки та білки.

Жовтки збивати з половиною норми цукру до того часу, поки вони посвітлішають і стануть пишними.

Білки збивати спочатку окремо. Коли вони побіліють, ввести половину цукру, що залишився, і продовжувати збивання до стану м'яких піків, після чого всипати решту цукру і збивати до жорстких піків.

У підготовлені білки у два прийоми ввести збиті жовтки і обережно перемішати. Потім, акуратно вимішуючи знизу вгору до утворення однорідної маси, всипати борошняну суміш і влити охолоджене розтоплене вершкове масло.

Підготовлене тісто помістити у викладену пергаментом форму і випікати 30 хвилин за температури 180°С.

Готовий бісквіт остудити, вийняти з форми, завернути в харчову плівку і витримати 8 годин.

Для крему згущене молоко розвести гарячою водою, додати жовток, добре розмішати і нагрівати за постійного помішування на повільному вогні, не доводячи до кипіння, поки маса загусне і набуде консистенції сметани.

Розм'якшене вершкове масло збити, додавши в два прийоми остиглу масу зі згущеним молоком. Наприкінці збивання ввести порошок какао та ванілін і добре вимішати до отримання пишної однорідної маси.

Для глазурі розм'якшене вершкове масло разом із поламаним на шматочки шоколадом розтопити на водяній бані.

Бісквіт розрізати на 3 пласти, на нижній викласти половину крему, розрівняти, укласти другий корж, змастити кремом, що залишився, накрити третім коржем, який змастити джемом.

Готовий торт залити глазур'ю та поставити на 1 годину в холодильник, після чого нанести на поверхню сіточку із залишків глазурі та витримати кілька годин на холоді.

На замітку

Якщо ви любите вологі торти, коржі під час збирання можна просочити.

Джем краще використовувати абрикосовий або яблучний і попередньо протерти його крізь ситечко, щоб уникнути шматочків фруктів і отримати однорідну консистенцію.

Читайте також: