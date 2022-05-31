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Треугольники из лаваша с творогом

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Треугольники из лаваша с творогом

Фото: фото: Bene Gusto

Конверты из лаваша можно приготовить, чтобы взять с собой или в качестве закуски, рассказывает кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко.

Для начинки можно использовать разные виды сырой и любимой зелени. Для этого рецепта лучше выбирать сухой сыр, чтобы лаваш не раскис.

Ингредиенты:

  • 2 листа тонкого лаваша (30х50 см)
  • 150 г сыра
  • 100 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • 3-4 веточки укропа

Приготовление:

1. Сыр смешиваем с тертым сыром и мелко нарубленным укропом. Вбиваем одно яйцо и тщательно все перемешиваем.

2. Тонкий лаваш нарезаем полосками примерно 10х30 сантиметров. На край лаваша выкладываем чуть-чуть начинки и сворачиваем треугольником несколько раз, чтобы закрыть начинку со всех сторон. Так она не будет высыпаться.

3. Обжариваем треугольники из лаваша на сухой сковороде с обеих сторон.

Подавать такую быструю закуску можно со сметаной или сметанно-чесночным соусом. Если вы решите приготовить треугольники из лаваша на природе, вместо сковороды можно использовать решетку для мангала.

Видеоверсия рецепта:

Приятного тебе аппетита!

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