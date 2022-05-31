Треугольники из лаваша с творогом

Конверты из лаваша можно приготовить, чтобы взять с собой или в качестве закуски, рассказывает кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко.
Для начинки можно использовать разные виды сырой и любимой зелени. Для этого рецепта лучше выбирать сухой сыр, чтобы лаваш не раскис.
Ингредиенты:
- 2 листа тонкого лаваша (30х50 см)
- 150 г сыра
- 100 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 3-4 веточки укропа
Приготовление:
1. Сыр смешиваем с тертым сыром и мелко нарубленным укропом. Вбиваем одно яйцо и тщательно все перемешиваем.
2. Тонкий лаваш нарезаем полосками примерно 10х30 сантиметров. На край лаваша выкладываем чуть-чуть начинки и сворачиваем треугольником несколько раз, чтобы закрыть начинку со всех сторон. Так она не будет высыпаться.
3. Обжариваем треугольники из лаваша на сухой сковороде с обеих сторон.
Подавать такую быструю закуску можно со сметаной или сметанно-чесночным соусом. Если вы решите приготовить треугольники из лаваша на природе, вместо сковороды можно использовать решетку для мангала.
Видеоверсия рецепта:
Приятного тебе аппетита!
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