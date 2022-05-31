Трикутники з лаваша з сиром

Трикутники з лаваша з сиром

Конверти з лаваша можна приготувати, щоб взяти із собою або як закуску, розповідає кулінарний блогер Дмитро Дорошенко.

Для начинки можна використовувати різні види сиру та улюблену зелень. Для цього рецепту найкраще обирати сухий сир, щоб лаваш не розкис.

Інгредієнти:

2 листи тонкого лаваша (30х50 см)

150 г сиру

100 г твердого сиру

1 яйце

3-4 гілочки кропу

Приготування:

1. Сир змішуємо з тертим твердим сиром і дрібно нарубаним кропом. Вбиваємо одне яйце і ретельно все перемішуємо.

2. Тонкий лаваш нарізаємо смужками приблизно 10х30 сантиметрів. На край лаваша викладаємо трохи начинки та згортаємо трикутником кілька разів, щоб закрити начинку з усіх боків. Так вона не висипатиметься.

3. Обсмажуємо трикутники з лаваша на сухій сковороді з обох боків.

Подавати таку швидку закуску можна зі сметаною або сметанно-часниковим соусом. Якщо ви вирішите приготувати трикутники з лаваша на природі, замість сковороди можна використовувати решітку для мангалу.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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