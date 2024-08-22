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Яблочные кольца в тесте с корицей: десерт с ароматом осени

Яблочные кольца в тесте с корицей: десерт с ароматом осени

Яблочные кольца в тесте с корицей / Фото: Credits

Если вы еще никогда не пробовали сладкую теплую выпечку с мороженым, пора попробовать это невероятное вкусовое сочетание.

Фудблогер Jessie Jane Daye показала подписчикам, как приготовить вкусную и ароматную выпечку к чаю.

Ингредиенты

Слоеное тесто (замороженное)
1 упаковка
Яблоки (твердые)
2-3 шт.
Сахар
Корица
Растопленное масло
Карамель
Ванильное мороженое

Приготовление:

  • Вымойте яблоки, нарежьте их кольцами и вырежьте серединку;
  • Раскатайте тесто и нарежьте его тонкими полосками;
  • Каждую полоску теста накрутите на яблочное кольцо;
  • Выложите яблочные кольца на противень;
  • Сверху смажьте белком яйца и присыпьте корицей с сахаром;
  • Поставьте в разогретую духовку до 180°C на 15 минут.

К столу подавайте выпечку теплой, сверху положив шарик мороженого и полив карамелью.

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