Яблочные кольца в тесте с корицей: десерт с ароматом осени

Если вы еще никогда не пробовали сладкую теплую выпечку с мороженым, пора попробовать это невероятное вкусовое сочетание.
Фудблогер Jessie Jane Daye показала подписчикам, как приготовить вкусную и ароматную выпечку к чаю.
Ингредиенты
- Слоеное тесто (замороженное)
- 1 упаковка
- Яблоки (твердые)
- 2-3 шт.
- Сахар
- Корица
- Растопленное масло
- Карамель
- Ванильное мороженое
Приготовление:
- Вымойте яблоки, нарежьте их кольцами и вырежьте серединку;
- Раскатайте тесто и нарежьте его тонкими полосками;
- Каждую полоску теста накрутите на яблочное кольцо;
- Выложите яблочные кольца на противень;
- Сверху смажьте белком яйца и присыпьте корицей с сахаром;
- Поставьте в разогретую духовку до 180°C на 15 минут.
К столу подавайте выпечку теплой, сверху положив шарик мороженого и полив карамелью.
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