Яйцо Бенедикт с беконом и авокадо

Это блюдо часто заказывают на завтрак гости самых фешенебельных гостиниц и посетители дорогих ресторанов по всему миру.

В мире кулинарии есть несколько версий появления знаменитого завтрака. По одной из них, яйца Бенедикт впервые приготовил шеф-повар нью-йоркского ресторана Delmonico's для своих постоянных посетителей по фамилии Бенедикт. Однажды они спросили у метрдотеля, нет ли у шефа нового блюда. Чтобы порадовать их, повар приготовил вареные яйца на тосте с тонким ломтиком ветчины и голландским соусом сверху.

С тоех пор яйца Бенедикт стали едва ли не самым популярным блюдом, которое заказывают на завтрак гости самых фешенебельных гостиниц и посетители дорогих ресторанов по всему миру.

Ингредиенты на 2 порции:

2 яйца

1 круглая булочка или 2 ломтика белого хлеба

4 полоски бекона

1 ст. л уксуса

авокадо

Для голландского соуса:

3 яичных желтка

120 г сливочного масла

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. уксуса

соль, перец

Готовим голландский соус

1. Белки отделяем от желтков. Миску с желтками ставим на водяную баню так, чтобы дно не касалось воды и они не свернулись. Немного сбиваем их венчиком, добавляем уксус и продолжаем интенсивно взбивать.

2. К яйцам добавляем сливочное масло и перемешиваем, пока оно полностью растает. После этого продолжаем сбивать, впоследствии масса будет гуще. Добавляем соль, черный молотый перец и лимонный сок.

Голландский соус готов, если масса остается на поверхности ложки. Если же она быстро стекает, следует продолжать сбивать. Это небыстрый процесс, приготовление соуса необходимой консистенции может занять около 10-15 минут.

Готовим яйцо пашот

3. Вбиваем яйцо в чашку. К кипящей воде добавляем уксус.

4. Ложкой раскручиваем в центре кастрюли воронку и вливаем яйцо. Варим около 3 минут. Если яйцо поднимется, значит оно уже приготовилось. Старайтесь не передержать, чтобы сварился только белок, а желток оставался жидким. Вынимаем яйцо шумовкой.

Собираем яйца Бенедикт

5. Бекон или тонкие слайсы ветчины поджариваем до золотистого цвета.

6. Для приготовления этого завтрака можно использовать белую булочку или ломтики белого хлеба. Можно их подсушить на сухой сковороде или поджарить на той, на которой уже жарился бекон.

7. На теплую булочку выкладываем слайсы поджаренного бекона. Сверху укладываем авокадо и яйцо пашот. Поливаем голландским соусом. 1 ст. л. будет достаточно.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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