Яйце Бенедикт з беконом та авокадо

Цю страву часто замовляють на сніданок гості найфешенебельніших готелів та відвідувачі дорогих ресторанів в усьому світі.

У світі кулінарії є кілька версій появи знаменитого сніданку. За однією з них, яйця Бенедикт вперше приготував шеф-кухар нью-йоркського ресторану Delmonico's для своїх постійних відвідувачів на прізвище Бенедикт. Якось вони запитали у метрдотеля, чи немає часом шеф нову страву. Щоб потішити їх, кухар приготував варені яйця на тості з тонкою скибочкою шинки та голландським соусом зверху.

З того часу яйця Бенедикт стали чи не найпопулярнішою стравою, яку замовляють на сніданок гості найфешенебельніших готелів та відвідувачі дорогих ресторанів в усьому світі.

Інгредієнти на 2 порції:

2 яйця

1 кругла булочка або 2 скибочки білого хліба

4 скибочки бекону

1 ст. л. оцту

авокадо

Для голландського соусу:

3 яєчні жовтки

120 г вершкового масла

1 ст. л. лимонного соку

1 ч. л. оцту

сіль, перець

Готуємо голландський соус

1. Білки відокремлюємо від жовтків. Миску з жовтками ставимо на водяну баню так, щоб дно не торкалося води і вони не згорнулися. Трохи збиваємо їх вінчиком, додаємо оцет і продовжуємо інтенсивно збивати.

2. До яєць додаємо вершкове масло і перемішуємо, поки воно повністю розтане. Після цього продовжуємо збивати, згодом маса густішатиме. Додаємо сіль, чорний мелений перець та лимонний сік.

Голландський соус готовий, якщо маса залишається на поверхні ложки. Якщо ж вона швидко стікає, варто продовжувати збивати. Це нешвидкий процес, приготування соусу необхідної консистенції може зайняти близько 10-15 хвилин.

Готуємо яйце пашот

3. Вбиваємо яйце у чашку. До киплячої води додаємо оцет.

4. Ложкою розкручуємо в центрі каструлі воронку та вливаємо яйце. Варимо близько 3 хвилин. Якщо яйце підійметься, це означатиме, що воно вже приготувалося. Намагайтеся не перетримати, щоб зварився лише білок, а жовток залишався рідким. Виймаємо яйце шумівкою.

Збираємо яйця Бенедикт

5. Бекон або тонкі слайси шинки підсмажуємо до золотистого кольору.

6. Для приготування цього сніданку можна використовувати білу булочку або скибочки білого хліба. Можна підсушити їх на сухій сковорідці або підсмажити на тій, на якій вже смажився бекон.

7. На теплу булочку викладаємо слайси підсмаженого бекону. Зверху викладаємо авокадо та яйце пашот. Поливаємо голландським соусом. 1 ст. л. буде достатньо.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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