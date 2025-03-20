Как ваши джинсы могут помочь очистить воздух

Только представьте, что вы могли бы очищать воздух своими джинсами. Это не только интересный научный эксперимент, но и реальный способ сделать мир чище.

Издание The Science Explorer рассказало, что международное агентство по исследованию рака (IARC) классифицирует загрязнение воздуха как вещество, которое, как известно, вызывает у людей рак. Мы все знаем, что загрязнители, которые выбрасывают автомобили и электростанции, вредны для нас, а что если бы был простой способ уменьшить количество вдыхаемых нами негативных элементов.

Тони Райан, химик из Университета Шеффилда, и Хелен Стори, бывший модельер, изобрели решение под названием "Catclo". Название является сокращением от "Catalytic Clothing" ("Очищающая воздух ткань"), концепции, с помощью которой наночастицы диоксида титана, размещенные в джинсах, могут помочь очистить воздух.

Идея достаточно проста: диоксид титана является фотокатализатором. Это означает, что он может вызвать химические реакции, когда подвергается воздействию света нужной длины волны, а именно ультрафиолета, доступного от солнечного света. Его можно добавить к ткани, в воду, во время обычного цикла стирки. Эта добавка, которая впитается в одежду, будет в ней, пока ткань не начнет портиться, это обычно происходит после 10–20 стирок.

Как это работает

Наночастицы в 1000 раз тоньше пряди человеческих волос, и из-за большой площади поверхности волокон в дениме они легко "зацепятся" за них.

Когда свет попадает на одежду, в которой находятся наночастицы, он активирует электроны на поверхности. Они, в свою очередь, реагируют и расщепляют окружающие молекулы кислорода на два атома. Затем эти атомы кислорода реагируют с молекулами воды в воздухе и взаимодействуют с оксидом азота. Были проведены испытания и этот процесс, кажется, не влечет за собой никаких вредных последствий для людей, носящих такую одежду.

Эта идея – не просто предположение. Диоксид титана уже используется для самоочистки стекла и бетона, чтобы уменьшить обесцвечивание, вызванное загрязнением воздуха.

Безопасно ли это для здоровья

Хотя IARC классифицировала диоксид титана как возможно канцерогенный для человека, эта характеристика основывается на том, что люди вдыхают пыль диоксида титана – это совсем другой тип воздействия. В настоящее время он используется в пищевых продуктах, таких как конфеты, выпечка и соевое молоко. Однако было обнаружено, что он может потенциально повредить ДНК, но только в количествах, гораздо больших, чем можно было бы когда-либо употребить.

Джинсы как модный и экологичный тренд

На планете больше джинсов, чем людей, это вполне возможный способ борьбы с загрязнением воздуха. Джинсы давно стали не только комфортной одеждой, но и модным элементом гардероба. Экологическая осознанность в моде набирает обороты и сочетание стиля с практической пользой для окружающей среды – это тренд, который может привлечь многих.

Кроме того, это может стать новым стандартом экологически чистого текстиля. Если производители массово внедрят эту технологию, это будет означать не только более чистый воздух, но и положительный имидж для брендов, стремящихся соответствовать современным экологическим вызовам.

Остается вопрос: готовы ли люди использовать этот способ борьбы с загрязнением воздуха. Для многих может быть сложно привыкнуть к идее, что одежда может выполнять дополнительную функцию. Однако экологическая мода становится все более популярной, поэтому, возможно, совсем скоро такие джинсы станут стандартом, а не исключением.

Мы также писали о том, как стирать джинсы, чтобы они не садились и не линяли.

Читайте также: