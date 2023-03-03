В Киеве состоится Неделя австрийского кино

После годового перерыва фестиваль актуальных лент из Австрии возвращается в Украину. Это возвращение символизирует поддержку украинского народа и выражает уважение его несокрушимости.

В столичном кинотеатре "Жовтень" 30 марта стартует фестиваль "Неделя австрийского кино". Событие будет традиционно охватывать наиболее яркие и резонансные австрийские ленты последних лет. В 2022 году киносмотр не состоялся из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, однако в этом году организаторы решили возобновить фестиваль.

"Украинцы — это борцы за свободу, которые поражают весь мир смелостью и трудолюбием. Республика Австрия и ее народ поддерживают стремление Украины защищать европейские ценности в этой несправедливой войне, которую развязала Россия. Мы солидарны с Украиной и решительно стоим бок о бок с ней. Так же австрийская культура должна поддержать волю украинцев к нормальной жизни, несмотря на эти сложные времена. Мы надеемся, что восстановление Недели австрийского кино в Киеве станет достойным символом поддержки украинской несокрушимости", - сказал доктор Арад Бенкьо, чрезвычайный и полномочный посол Республики Австрия в Украине.

Фестивальный постер вдохновлен фильмом "Римини", который войдет в программу киносмотра. Это новая лента австрийца Ульриха Зайдля — одного из самых авторитетных режиссеров европейского авторского кино, автора фильмов "Импорт-Экспорт", "Сафари", а также трилогии "Рай".

Картина получила свое название от курортного городка Римини, где обитает главный герой – некогда известный певец, который теперь подрабатывает в отеле, развлекая туристов и немногочисленных фанаток.

Вдруг его серые будни прерываются появлением взрослой дочери, которую он когда-то покинул. Мировая премьера картины состоялась на прошлогоднем Берлинале, а на фестивале Diagonale "Римини" получил призы за лучший игровой фильм и костюмы.

Остальная программа будет обнародована позже. В подборку войдут самые знаковые австрийские премьеры последних лет.

После завершения фестиваля активисты и руководители киноклубов смогут организовать показы в своем городе в рамках проекта "Киноклуб. Всеукраинская сеть". Для этого нужно подать заявку на сайте.

Фестиваль продлится до 5 апреля.

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