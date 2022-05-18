Как поблагодарить ВСУ, если ты ребенок

Как поблагодарить ВСУ, если ты ребенок

Детям предлагают нарисовать рисунок и отправить его по почте военному, врачу или спасателю ГСЧС.

Сказать спасибо можно, нарисовав рисунок. Украинские защитники, особенно военные, с нежностью относятся к письмам и рисункам, которые украинские дети передают через волонтеров на фронт.

Все детские рисунки и открытки со словами поддержки и надежды на мирную жизнь от взрослых и детей главная почта страны передаст военнослужащим в горячие точки, медикам и спасателям, представителям теробороны и коммунальных служб по всей стране.

Прессслужба

Написанные детской рукой "спасибо" и "возвращайтесь живыми" поднимают моральный дух и дают силы.

Прессслужба

Благотворительный фонд "Цель" при поддержке "Укрпочты" объявляет сбор рисунков. Творческие работы маленьких украинцев будут направлены в военные части, больницы и подразделения, подарены личному составу и станут украшением его расположений.

Из всех направленных работ рандомно выберут 500 рисунков и превратят их в NFT, средства по продаже которых на аукционе будут направлены на реализацию проекта "Детский сад будущего".

Прессслужба

Ребенок-автор рисунка, который будет продан по самой высокой цене, получит подарок от певца Артема Пивоварова – Apple IPad Air из Apple Pencil для рисования.

Специально для проекта был создан трогательный видеоролик, в котором снялись военные 24-й механизированной бригады, сотрудники львовской ГСЧС и врач военного госпиталя.

Для участия в проекте необходимо создать рисунок или бесплатно взять в почтамтах своей области открытку (на выбор предлагается серия из 5 открыток с иллюстрациями "котиков" Жабинец Алисы), написать слова благодарности украинским героям и в период с 17 мая по 17 июня отправить их через любое отделение "Укрпочты" по адресу: улица Крещатик, 22, Киев, 01001.

На письме нужно указать, кому вы присылаете рисунок или открытку — военнослужащему, врачу или спасателю ГСЧС.

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