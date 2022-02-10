В кейп-пальто от Valentino: эффектный выход королевы Максимы

Королева Нидерландов любит ярко одеваться и привлекает внимание своими эффектными луками.

Вчера королева Максима посетила собрание по решению проблемных долгов среди молодых людей Фонда перспективы молодежи в спортивном кампусе Zuiderpark в Гааге.

Королева Максима / Getty Images

На встречу жена короля Виллема-Александра приехала в любимом кейп-пальто из кашемира от Valentino, которое она сочетала с подходящими бордовыми кожаными сапогами до колен и сумкой в тон. Под пальто на Максиме была юбка-плиссе и бордовая кофта с короткими рукавами.

У королевы были распущены волосы, которые развевались на ветру, в ушах были серьги с двумя крупными цветными камнями, также несколько золотых браслетов было на запястьях и несколько колец на пальцах. Насыщенный макияж глаз и немного яркой помады на губах завершали образ.

Королева Максима / Getty Images

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