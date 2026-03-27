55-летняя Дениз Ричардс впервые после круговой подтяжки лица вышла в свет

Дениз Ричардс / © Getty Images

Согласно ее сообщению, актрисе сделали подтяжку лица, подтяжку височных бровей, верхнюю блефаропластику, подтяжку губ для внешних уголков рта и пересадку жира. Дениз также призналась, что боялась сначала такой операции, ведь ранее подобных хирургических вмешательств на лице не делала. Она только пользовалась услугами косметолога, делала уколы ботокса и ввела несколько филлеров, однако опыт пластической операции у нее был — в 19 лет Дениз увеличила грудь с помощью имплантов.

О подтяжке лица голливудская звезда открыто рассказала и ничего не скрывала. Впервые она поделилась фактом проведения процедуры 21 марта, а уже 26-го пришла на светское мероприятие. Дениз позировала фотографам в нежном лавандовом платье-комбинации от бренда LoveShackFancy с кружевными вставками и разрезом на юбке, которое сочетала с босоножками-пружинами от известного бренда Rene Caovilla.

Актриса была невероятно красивой и демонстрировала свое «новое» лицо, которое просто сияло. Но это и не удивительно, она полностью довольна результатом и несмотря на колебания, которые сначала имела, назвала решение сделать эту пластическую операцию «лучшим, что я могла сделать для себя».

