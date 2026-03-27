- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 613
- Время на прочтение
- 1 мин
В абсолютно прозрачном платье: дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур пришла на музыкальную церемонию
В Калифорнии провели церемонию музыкальных наград IHeartRadio Music Awards, которая не обошлась без красной дорожки, по которой прошлись звезды.
Одной из гостей мероприятия стала Скаут Уиллис — дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур.
34-летняя певица надела молочное платье от Self-Portrait на тонких бретельках, которое было полностью выполнено из прозрачного кружева в цветы. Плечи у наряда были открытыми, а украшали их спученные бретельки с рюшами, которые добавляли этому наряду еще больше романтики и нежности.
Поскольку наряд был полностью прозрачным, Скаут надела светлое нижнее белье, которое хоть и было едва заметным, но все же придавало образу эффектности и привлекало внимание. Лук певица дополнила серебристыми туфлями, несколькими лаконичными украшениями и просто распустила свои длинные волосы.
Также церемонию посетила Тейлор Свифт, которая привлекла внимание не только бархатным ансамблем от Wiederhoeft, но и кольцом с огромным бриллиантом.