56-летняя Гвен Стефани позировала в мини-шортах и колготках в сетку
Звезда похвасталась своим ярким луком.
56-летняя певица, продюсер, солистка группы No Doubt — Гвен Стефани — продемонстрировала в Сети свой яркий новый лук. На новых фото в Instagram звезда позировала в оранжевом костюме Adidas, состоящем из укороченной олимпийки и мини-шортов, который она дополнила черными лаковыми туфлями и колготками в сетку.
Образ Гвен завершали золотые браслеты, ее фирменный макияж со стрелками на веках и любимая прическа — два тугих пучка. «Чувствую себя потрясающе», — написала она под фото.
Отметим, Гвен Стефани — одна из самых узнаваемых поп-икон конца 90-х и 2000-х, которая смогла успешно перейти от рок-сцены к сольной поп-карьере и моде. Также она была судьей на шоу The Voice, что укрепило ее популярность, а также там она познакомилась со своим мужем Блейком Шелтоном. Гвен воспитывает трех детей от первого мужа — музыканта Гэвина Россдэйла, с которым она развелась в 2016-м после 14 лет брака.
Ранее, напомним, Гвен Стефани в платье из фатина пришла на премьеру рождественского фильма.