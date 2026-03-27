- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 28 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 28 марта?
Луна рассказывает
Можно приступать к работе над любыми — в том числе и очень важными и серьезным — делами. Приоритетными — и в этом смысле логично, что нынешний лунный день выпадает на выходной — являются в прямом смысле слова земные дела: работа в саду, строительство, ремонт.
Луна рекомендует
Красноречие и убедительность в соединении с обаянием, которым сегодня могут обладать даже не самые приятные люди, позволят убедить в своей правоте кого угодно, главное — не употреблять полученный на время дар во зло собеседнику. Свободное от работы время звезды советуют провести с семьей — сегодня близкие люди будут особенно нуждаться в нашей заботе и внимании.
Луна предостерегает
Нельзя отказывать тем, кто попросит о помощи, даже если для этого придется пожертвовать частью своих сил и времени, иначе впоследствии с таким же отказом придется столкнуться самим. Категорически запрещается также позволять кому-либо — включая близких людей — манипулировать собой, действуя в чужих интересах.
