Это очень пикантно: Лотти Мосс в откровенном топе и кожаных штанах пришла на вечеринку

Это очень пикантно: Лотти Мосс в откровенном топе и кожаных штанах пришла на вечеринку

23-летняя британская модель привлекает к себе все больше внимания.

Вечеринки – вот что сейчас больше всего интересует юную Лотти Мосс – модель и сводную сестру Кейт Мосс. И чем чаще Лотти появляется перед камерами папарацци, тем откровеннее образы подбирает для своих светских выходов.

Лотти Мосс с подругой Блайт Саксон были запечатлены по пути на вечеринку по случаю запуска бренда PrettyLittleThing от Молли Мэй в launch party at Novikov в Лондоне.

Лотти Мосс / Getty Images

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Юная девушка приехала на вечеринку в очень откровенном топе в принт виши именно от марки PrettyLittleThing, кожаных брюках и кожаном блейзере. Обула Лотти массивные черные ботинки на высокой платформе и каблуках. На лице у Мосс был очень насыщенный макияж со стрелками, белые волосы были просто расчесаны, а в ушах сверкали небольшие золотые серьги-кольца. Ее подруга выглядела немного скромнее в топе, красных штанах и прозрачных мюлях на каблуках.

Лотти Мосс / Getty Images

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Откровенные выходы Лотти Мосс (13 фото)

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