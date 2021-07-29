Отечность при беременности: как пережить жару

Отеки не только затрудняют передвижение и ухудшают самочувствие будущей мамы, но и повышают нагрузку на организм.
О том, почему появляются отеки и что с ними делать, рассказала врач акушер-гинеколог в клинике ISIDA Нежинская Юлия Николаевна.
Причины отечности при беременности
Во время беременности отеки появляются, как правило, в конце второго триместра или в третьем триместре. У беременных женщин отекают кисти рук, чаще – голени и стопы.
Среди причин, способствующих образованию отеков, я выделяю:
- генетическую предрасположенность;
- сдавливание вокруг лежащих сосудов постоянно растущей маткой;
- нарушение работы почек, сердца, щитовидной железы;
- увеличение веса и уровня прогестерона в крови;
- варикозное расширение вен нижних конечностей;
- преобладание в рационе пряной, острой, соленой, сладкой пищи;
- снижение калия на фоне увеличения натрия – натрий, который входит в состав поваренной соли, притягивает и задерживает в тканях воду;
- малоподвижный образ жизни.
Отечность при беременности появляется из-за того, что организм женщины в этот период работает за двоих. При этом повышается нагрузка на почки, сердце, сосуды.
У небеременной женщины существует два круга крови – большой и малый. Большой несет кровь от сердца ко всем органам. Малый – от сердца к легким. При беременности появляется третий, дополнительный круг крови, который несет ее к ребенку. Поэтому увеличивается объем циркулирующей крови, обеспечивающий питание плаценты.
В сильную жару небольшая отечность имеет место быть, поскольку отекают и не беременные женщины. Тревожиться стоит, если отечность сильно выражена.
Правила борьбы с отечностью
Если во время беременности у женщины есть отечность, необходимо рассказать об этом своему врачу, и с его помощью установить причину данного явления.
При отсутствии проблем с внутренними органами и системами организма, я советую:
- утром и вечером гулять на свежем воздухе. Если нет противопоказаний, заниматься фитнесом для беременных, гимнастикой, йогой, плавать – низкая или отсутствующая физическая активность способствует образованию отечности;
- делать гимнастику для стоп, массажировать стопы, чтобы улучшить циркуляцию крови и отток лимфатической жидкости;
- не засиживаться долго в одном положении, избегать длительного стояния. По возможности, каждый час прохаживаться по комнате, периодически поднимать ноги вверх выше уровня тела;
- выпивать суточную норму чистой негазированной воды – 2-2,5 л – до 18:00-19:00 часов вечера. Не бойтесь пить воду, ее дефицит не предотвратит появление отечности, но приведет к нарушению обменных процессов и водно-солевого баланса. От пакетированных соков, сладкой газированной воды с высокими уровнями сахара и быстрых углеводов во время беременности я советую отказаться. Они не утоляют жажду и провоцируют резкий скачок сахара в крови, что может повлиять на развитие "диабета беременных";
- следить за питанием – в рационе должны преобладать сезонные овощи, фрукты, ягоды, постное мясо, рыба, несоленые супы и каши, компоты. Пицца, бургеры, колбасы, торты, пирожные и другая любимая вредная пища – в качестве исключения раз в неделю в ограниченном количестве. Некрепкий чай – 2-3 чашки в день. Кофе с молоком – 2 чашки в день;
- носить удобную свободную одежду из натуральных тканей и обувь на низком ходу. При склонности к образованию отеков и при наличии показаний врача – компрессионное белье;
- пользоваться охлаждающими гелями для снятия отечности и усталости;
- спать 8 часов в хорошо проветриваемой комнате;
- заправлять готовые блюда йодированной солью. Суточная норма соли при беременности составляет 4-5 г. Полностью исключать соль из рациона питания не надо.
Как правило, отечность при беременности нарастает постепенно и появляется ближе к вечеру.
Обязательно обратитесь к врачу, если:
- вы быстро набираете вес – больше 500 г на протяжении недели;
- отеки присутствуют постоянно, даже после пробуждения и длительного отдыха;
- отекает одна сторона тела;
- отечность сопровождается головной болью, покраснением кожи, тошнотой, двоением в глазах, повышением артериального давления;
- в моче появились хлопья белка.
Во время беременности и до зачатия постарайтесь отказаться от вредных привычек, следите за рационом питания и самочувствием, делайте зарядку, гуляйте на свежем воздухе. Будьте на связи со своим врачом.
Чудесной таблетки, которая избавит вас от отечности и устранит дискомфорт, не существует. Начинать самостоятельный прием мочегонных лекарств, чаев или травяных настоев в период беременности – категорически запрещено. Только по показаниям врача.
Пусть ваша беременность будет легкой и без отеков!
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