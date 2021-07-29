Отечность при беременности: как пережить жару

Отеки не только затрудняют передвижение и ухудшают самочувствие будущей мамы, но и повышают нагрузку на организм.

О том, почему появляются отеки и что с ними делать, рассказала врач акушер-гинеколог в клинике ISIDA Нежинская Юлия Николаевна.

Причины отечности при беременности

Во время беременности отеки появляются, как правило, в конце второго триместра или в третьем триместре. У беременных женщин отекают кисти рук, чаще – голени и стопы.

Среди причин, способствующих образованию отеков, я выделяю:

генетическую предрасположенность;

сдавливание вокруг лежащих сосудов постоянно растущей маткой;

нарушение работы почек, сердца, щитовидной железы;

увеличение веса и уровня прогестерона в крови;

варикозное расширение вен нижних конечностей;

преобладание в рационе пряной, острой, соленой, сладкой пищи;

снижение калия на фоне увеличения натрия – натрий, который входит в состав поваренной соли, притягивает и задерживает в тканях воду;

малоподвижный образ жизни.

Отечность при беременности появляется из-за того, что организм женщины в этот период работает за двоих. При этом повышается нагрузка на почки, сердце, сосуды.

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У небеременной женщины существует два круга крови – большой и малый. Большой несет кровь от сердца ко всем органам. Малый – от сердца к легким. При беременности появляется третий, дополнительный круг крови, который несет ее к ребенку. Поэтому увеличивается объем циркулирующей крови, обеспечивающий питание плаценты.

В сильную жару небольшая отечность имеет место быть, поскольку отекают и не беременные женщины. Тревожиться стоит, если отечность сильно выражена.

Правила борьбы с отечностью

Если во время беременности у женщины есть отечность, необходимо рассказать об этом своему врачу, и с его помощью установить причину данного явления.

При отсутствии проблем с внутренними органами и системами организма, я советую:

утром и вечером гулять на свежем воздухе. Если нет противопоказаний, заниматься фитнесом для беременных, гимнастикой, йогой, плавать – низкая или отсутствующая физическая активность способствует образованию отечности;

делать гимнастику для стоп, массажировать стопы, чтобы улучшить циркуляцию крови и отток лимфатической жидкости;

не засиживаться долго в одном положении, избегать длительного стояния. По возможности, каждый час прохаживаться по комнате, периодически поднимать ноги вверх выше уровня тела;

выпивать суточную норму чистой негазированной воды – 2-2,5 л – до 18:00-19:00 часов вечера. Не бойтесь пить воду, ее дефицит не предотвратит появление отечности, но приведет к нарушению обменных процессов и водно-солевого баланса. От пакетированных соков, сладкой газированной воды с высокими уровнями сахара и быстрых углеводов во время беременности я советую отказаться. Они не утоляют жажду и провоцируют резкий скачок сахара в крови, что может повлиять на развитие "диабета беременных";

следить за питанием – в рационе должны преобладать сезонные овощи, фрукты, ягоды, постное мясо, рыба, несоленые супы и каши, компоты. Пицца, бургеры, колбасы, торты, пирожные и другая любимая вредная пища – в качестве исключения раз в неделю в ограниченном количестве. Некрепкий чай – 2-3 чашки в день. Кофе с молоком – 2 чашки в день;

носить удобную свободную одежду из натуральных тканей и обувь на низком ходу. При склонности к образованию отеков и при наличии показаний врача – компрессионное белье;

пользоваться охлаждающими гелями для снятия отечности и усталости;

спать 8 часов в хорошо проветриваемой комнате;

заправлять готовые блюда йодированной солью. Суточная норма соли при беременности составляет 4-5 г. Полностью исключать соль из рациона питания не надо.

Как правило, отечность при беременности нарастает постепенно и появляется ближе к вечеру.

Обязательно обратитесь к врачу, если:

вы быстро набираете вес – больше 500 г на протяжении недели;

отеки присутствуют постоянно, даже после пробуждения и длительного отдыха;

отекает одна сторона тела;

отечность сопровождается головной болью, покраснением кожи, тошнотой, двоением в глазах, повышением артериального давления;

в моче появились хлопья белка.

Во время беременности и до зачатия постарайтесь отказаться от вредных привычек, следите за рационом питания и самочувствием, делайте зарядку, гуляйте на свежем воздухе. Будьте на связи со своим врачом.

Чудесной таблетки, которая избавит вас от отечности и устранит дискомфорт, не существует. Начинать самостоятельный прием мочегонных лекарств, чаев или травяных настоев в период беременности – категорически запрещено. Только по показаниям врача.

Пусть ваша беременность будет легкой и без отеков!

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