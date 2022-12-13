5 книг, которые стоит подарить ребенку на День святого Николая

В этом году, как всегда, настанет День святого Николая. Но в силу трагических событий нашего настоящего для многих детей этот праздник не будет таким ярким и душевным, как в книгах этого обзора от литературного критика и писателя Игоря Бондаря-Терещенко. Поэтому в предпраздничное время, когда сам воздух пронизан предчувствием чуда, следует настроиться на ответную волну, сохранив в себе атмосферу уюта и тепла.

Ярина Винницкая. В стране творожных кузнечиков. – Л.: Terra Incognita

Рождественская сказка о маленькой девочке, которая едва ли не единственной в мире захотела сделать подарок Николаю, на самом деле имеет вполне "взрослую" мораль. По сюжету, героиня путешествует по Львову на летающем лыжнике, посещает дом Николая, мастерские художников, знакомится с Черным Мольфаром. Рецепты рождественских блюд, тайны галицких икон, праздничные традиции — все девочка узнает на страницах этой живописной книги — настоящего шедевра полиграфии.

Что касается рождественских посланий в сказке, то речь прежде всего о любви к ближнему, ведь Дух Рождества, без которого не будет праздника, был украден Черным Мольфаром только для того, чтобы привлечь к себе внимание. И это второй случай в книге после подарка Николаю. Впрочем, рождественское равновесие восстановлено, нить времени идет дальше, а художников, оформивших сборник (Юлия Табенская, Олега Денисенко, Остап Лозинский), а также автора можно поздравить с прекрасным проектом.

Читаем зимними вечерами: Х.: Утро

Следующая книга поможет погрузиться в снежную атмосферу, даже если за окном слякоть. Стоит только развернуть ее – и уже вокруг вволю снега и морозного воздуха, доброты и любви! Сказки написаны профессиональными авторами, небольшие, поэтому любой из желающих не потеряет внимания и легко дослушает историю до конца. А если отсчитать количество дней до праздника и читать по сказке каждый вечер – книга превратится в адвент-календарь с зимними историями! Одну из них рассказывает харьковская писательница и художница Мария Козыренко – о снеговике, которого маленький Олежка слепил с папой, а потом узнал, что весной тот растает.

"- Это так грустно! Я хочу, чтобы он был всегда! Это же мой снеговик... — У нас есть фотографии, где мы все вместе. — Нет, это не то. Я хочу, чтобы... Вот вырасту и открою фирму, которая будет хранить снеговиков. Слепил кто-то снеговика, полюбовался, а когда на улице теплеет, то я буду прятать его в специальный большой холодильник. А стенки холодильника будут стеклянные, чтобы дети могли прийти и навестить своих снеговичков.- Прекрасная идея, Олежка! Кстати, ты помнишь, праздник уже через неделю... Ты можешь написать ему в письме о своей мечте... — Нет, папа, неужели ты не понимаешь, это не мечта, это план. Я выросту и сделаю это сам. А у Николая лучше попрошу конструктор, тот большой, помнишь, какой мы с тобой в магазине видели?" Именно из таких "конструкторов" — или волшебных сказок для наших малышей — и строится "взрослое" украинское будущее.

Свен Нордквист. Рождество в Петсоне. – Тернополь: Учебная книга – Богдан

Этой небольшой, прекрасно иллюстрированной сказке шведского писателя уже более трех десятилетий, но она может заинтересовать даже взрослых. Речь в ней о приключениях дедушки Петсона и его вечно молодого друга, озорника-кота по имени Финдус. Кроме того, здесь живут домашние герои вроде одноглазого тапочка или моркови, растущей на огороде, размером с человека. Так уж случилось, что, выбравшись за елкой в лес, старик повредил ногу, и теперь ни праздничного настроения, ни украшений, ни даже продуктов, потому что в магазин некому сходить.

И здесь начинается самое невероятное, ведь это канун Рождества, а дом полон не только старых вещей, которыми можно украсить елку, но и сказочных персонажей! Так что отпраздновали оба вполне по-домашнему, котику достался в подарок мячик на резинке, а хозяину — картофелечистка. Но главное — дух Рождества, что наполнил дом, ощущается на каждой странице этой уютной истории, не говоря о самодостаточных рисунках, которые можно разглядывать, словно настоящие сказочные картины, в чьих деталях скрывается множество мелких сказочных персонажей.

Аньес де Лестрад. Знаменитая фабрика слов. – Л.: Издательство Старого Льва

Такие же необычные приключения и у героев следующей книги. Хотя сами они наверняка не считают их какими-то особенными, и лишь обстоятельства, в которые иногда некоторые из них попадают, заставляют взглянуть на мир совсем другими глазами. А он таков, что в стране, которая в нем существует, ее жители почти не говорят. Это, если правду, чуть ли не продолжение "Приключений Чиполлино", героям которого делали огромный налог на дождь, гром и чуть ли не воздух.

Так что в упомянутой странной стране не лучше, и если кому-то там захочется произнести какое-то слово, его нужно приобрести и проглотить. Существуют лавочки с простыми словами, жаргонными, вежливыми и т.д. И вот уже на рисунке одинокая героиня скучает над тарелкой супа, держа ложку, в которой плавает одно-единственное "нет". Кому она желает его сказать? Как бы там ни было, но слова, напомним, стоят денег, и юному Филеасу нужны лишь три слова, чтобы признаться красавице Сибель в любви, но это слишком дорого для него... Как же ему быть, если его переполняют чувства? И снова вспоминается Джанни Родари, в "Голубой стреле" которого далеко не всем детям были доступны дорогие новогодние подарки. В любом случае, искать аналогий можно долго, но ясно одно – будучи оформлена прекрасными рисунками Валерии Докампо, эта книга – аллегорийная история о том, что подлинное значение приобретают не сами слова, которые говорим, а то, что в них вложено.

Люпано Итоиз Коуэ. Волк в трусах. – Днепр: Nasha idea

Следующая книга вроде как для малышей, но аллюзии с аналогиями – вполне взрослые. Ну и действенны, будем надеяться, ведь сопротивление относительно захватчика стоит воспитывать с детства. Впрочем, все ли так просто в лесу? Во всяком случае, все целиком, как в мире людей. Во-первых, все боятся Волка. Во-вторых, все оберегают друг друга и при этом целый лес. Чего только ни придумали другие звери, чтобы уберечься от свирепого агрессора. Все в лесу работало на сдерживание волка.

Лисенок с газетами кричит: "Покупайте "Лесной вестник! Две новые жертвы волка!" антиволчьего каратэ, а Белочка рекламирует "спасительное" лакомство со слоганом "Боитесь волка? Поешьте орешков". Также по лесу ходит Антиволчая бригада (два енота в "натовской" экипировке), глядя на которых, лесной народ говорит: "Какое счастье, что они есть! Нам это дорого обходится, но оно того стоит!" Как видим, о собственном войске заботятся даже в сказках! Но когда однажды Волк спустился со своей скалы, одетый в милые плетеные трусы, его сначала не узнали. добрый взгляд. Где злющие глазища? Нет, только добрый взгляд. Где огромные зубы? А нет, они на месте. Неужели все это время звери обвиняли не того? Неужели все это время они кричали: "Волк!", хоть действительно бояться надо было кого-то другого? Кого тогда? Как бы там ни было, но трое поросят все же исчезли... Стоит, пожалуй, задуматься над этой историей, потому что нам в детскую сказку взрослого двойника сами-знаете-кого не подсунули.

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