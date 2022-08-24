5 книг украинской Независимости

Андрей Гречило, Богдан Завитий. Наш герб. Украинские символы от княжеских времен до настоящего времени. - К.: Родовід

В этом 400-страничном альбоме - более 700 иллюстраций из более чем 50 музеев, архивов и библиотек Украины и мира. О нашем гербе - будто простом, но до сих пор загадочном. "…Это украшение удельное, незаимствованное, связано с нашей тысячелетней государственной политической и культурной историей", - писал Михаил Грушевский 100 лет назад, когда Тризуб утвержден гербом УНР. Хотя ему ближе была идея совершенно нового символа "творческого мирного труда в новой Украине" - золотой плуг на голубом поле. Во время дискуссии того времени, который из наших исторических символов достоин стать главным знаком новейшей украинской государственности, "претендентами" прежде всего были три: галицкий золотой лев, взбирается на скалу; киевский архистратиг Михаил, который на рубеже XIX-XX вв. стал восприниматься как герб Приднепровской Украины; казак с мушкетом со времен Гетманщины, которого уже в XVIII в. трактовали как "национальный герб". О каждом из них в альбоме - по несколько десятков страниц. Так же, как о художниках, которых наш герб вдохновлял на создание его художественных интерпретаций. Василий Кричевский, Георгий Нарбут, Юлиан Буцманюк, Олекса Новаковский, Павел Ковжун, Петр Холодный, Роберт Лисовский, Николай Битинский, Нил Хасевич, Михаил Михалевич, Николай Бутович, Мирон Левицкий, Михаил Дмитренко, Святослав Гордынский и т.д. - их работам в этом альбоме посвящено много страниц. А о Тризубе в общем - более половины этой книги.

Роман Коваль, Юрий Юзич. Николай Михновский. Воспоминания, свидетельства, документы. - К.: Издательство Марка Мельника

Речь в этом уникальном издании об идеологе государственной самостоятельности Украины, создателе украинской армии и украинской печати, авторе первой в ХХ ст. Конституции Украины, адвокат Николая Михновского. В книге опубликовано 26 текстов, принадлежащих перу Михновского, причем 12 обнародуются впервые. Также установлено авторство Михновского в 5 текстах, ранее не связывавшихся с ним. Кроме того, публикуются два интервью Михновского - за 1912-й и 1918 годы. 56 воспоминаний о нем, из них 9 впервые, 113 газетных упоминаний, а еще 8 воспоминаний, впервые обнародованных во времена независимости. Елена Телига ставила Михновского в один ряд с Тарасом Шевченко, Еленой Пчилкой, Иваном Франко и Лесей Украинкой. Поэтесса считала, что Михновский имел гражданскую отвагу. И в его конфликте с писателем Владимиром Короленко, которому Михновский не подал руки как предателю нашего народа, была полностью на стороне Николая Михновского.

Украинский алфавит. Рисунки Георгия Нарбута. - Х.: Издатель О. Савчук

Эта книга - первое полное издание всех известных букв украинского алфавита Георгия Нарбута, репродуцированных с оригиналов, осуществлено к 100-летию со дня смерти художника. За ее создание выдающийся украинский график Георгий Нарбут (1886-1920), автор первых украинских почтовых марок и банкнот, брался дважды: в 1917-м (14 букв) и 1919-м (3 буквы). Это издание - не только образец безупречной графики, но и результат творческого пути художника и его национальной самоидентификации. Ведь за все времена имперского фундаментализма в искусстве он "официально" принадлежал к русскому "Меру искусств", где его наставниками были Билибин, Бакст, Добужинский, хотя наиболее плодотворным был именно его "киевский" период. Именно в Санкт-Петербурге он начинал работать над алфавитом, каждая буква которого сопровождалась соответствующими рисунками начинающихся с нее слов: на "Г, Ґ" - гетьман, голуб, ґвинт, "К” - козак, кінь, корабель, "Л" - лев, лебідь, ліра, "Н" - негр, ножиці, ножі, "С" - слін, самовар, скриня. Именно "слін", да. "Пикантным сочетанием украинской реальности с экзотикой и фантастикой", - считал исследователь старины С. Таранушенко алфавит Нарбута. "…Г. Нарбут изобразил тот край, который был известен ему из посещения дома и путешествий по украинским селам и городкам, - добавляет автор предисловия Н.Филевич. - Здесь доминирует ностальгическое восхищение руинами, курьезно дополненное самыми неожиданными предметами, шутливое противопоставление столичного и провинциального, европейского и украинского". Следует добавить, что дальше планировалось создание еще и цветной версии алфавита, и автором даже было сделано несколько листов из нее, нашествия на киевском доме Нарбута произошел пожар, сгорело все - и слоны, и гетманы...

Я. Калакура, О. Рафальский, М. Юрий. Ментальное измерение украинской цивилизации. - К.: Генеза

В этой книге освещается сущность ментального измерения украинской региональной цивилизации, ее феномен, исторические истоки и основные этапы развития с древнейших времен до настоящего времени. Изложены теоретико-методологическая, историософская и историографическая основа цивилизационного осмысления ментальности украинского народа. Исследуется эволюция ментального образа украинцев под влиянием зарождения письменности, принятия христианства, формирования казачества, развития книгопечатания, университетского образования, науки, межконфессионального диалога, усвоения духовных ценностей эпохи Ренессанса и Просвещения, историософии Григория Сковороды, Тараса Шевченко, Ивана Франко, и т.д. Значительное место отведено анализу региональных культурных, духовных, психоповеденческих особенностей менталитета украинцев на материковой территории и в диаспоре. Исследуются разрушительные последствия украинской ментальности репрессивной политики имперских и коммунистического режимов, голодоморов и воинственного безбожия, показаны формы самозащиты менталитета украинцев, их сопротивление ассимиляционным процессам.

Трансформация украинской национальной идеи. - К.: Наш Формат

"Трансформации", о которых идет речь в этом сборнике, касается прежде всего не жизни, а выживания украинской нации в разных "государственных" условиях. Поскольку жить всегда приходилось на "родной, не своей земле", то вариаций на тему будущего у наших провидцев было немало - от гетманской архаики до новизны президентской республики. "Украинские мыслители до конца не прописали то, на каких принципах должно существовать вновь государство, и на каких именно идейных основах должно твориться новое общество, - отмечает составитель сборника Олесь Доний. - Поэтому Украина время от времени свидетельствует о очередной способности к борьбе (майданы, отпор российской агрессии), однако увеличивает свое отставание от стран евросообщества. Возможно, стоит не только менять политиков, но и научиться работать над целями? Может, следует научиться корректировать идеи? В общей сложности 30 известных украинских историков, философов, политологов, культурологов дают в ней свои ответы на вопрос о том, как развивалась "украинская идея", почему и на каком этапе она затормозила, и что следует сделать, чтобы "украинская идея" снова стала "украинской" мечтой".

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