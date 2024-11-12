Африканские слоны могут вымереть: какие причины

Африканские слоны, самые большие наземные животные планеты, со значительным уровнем интеллекта и эмоциональной осведомленности, оказались на грани исчезновения.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

За последние 53 лет популяция лесных слонов сократилась на 90%, а саванных – на 70%. В совокупности популяция в среднем сократилась на 77%. Это результат многолетнего браконьерства, уничтожения среды обитания и человеческой деятельности. Новое исследование, проведенное учеными из Университета штата Колорадо, показывает, что африканские слоны понесли серьезные потери по всему континенту.

Самцы остаются главной целью охотников за трофеями и торговцев слоновой костью из-за их бивней. Популяция слонов в Африке за последние полвека снизилась на миллионы. Сейчас на континенте насчитывается всего 415 тысяч слонов, тогда как сто лет назад их было до 5 миллионов.

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В течение 53 лет наблюдений большинство популяций обоих видов слонов значительно сократилось, в частности, в зонах, охваченных войной и быстрой урбанизацией. В Сахеле популяция была уничтожена, а в Восточной и Центральной Африке браконьерство и расширение человеческих поселений еще больше усугубили проблему. В некоторых частях южной Африки, в частности в Ботсване, популяции слонов выросли благодаря эффективным охранным мероприятиям.

"У 140 из 150 лесных слонов популяция уменьшилась с 1964 года, тогда как у 235 из 325 саванных слонов численность сократилась", - говорится в материале.

Исследование популяций африканских слонов на сегодняшний день выявило многочисленные пробелы в мониторинге этих животных. Одной из основных проблем является сложность в оценке популяций из-за недостаточно эффективных методов наблюдения, в частности подсчетов из воздуха.

Аэрофотосъемка с помощью пилотируемых летательных аппаратов остается популярной, однако наблюдатели часто сталкиваются с проблемами, такими как плохая видимость, усталость и даже предвзятость. Беспилотники, хотя и обладают потенциалом, пока не способны выполнять длительные полеты в отдаленных районах, где проживают слоны.

Напомним, в США зафиксировали массовый побег обезьян из лаборатории. Жителям советовали закрыть окна и двери.

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