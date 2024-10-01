Гора Эверест стала на 50 метров выше: в чем причина

Новое исследование показало, что гора Эверест выросла на 50 метров за последние 85 000 лет.

Об этом пишет Metro.

Это произошло потому, что близлежащая речная сеть врезалась в ландшафт вокруг горы, толкая ее вершину еще выше. Речная эрозия создает огромное ущелье, из-за чего Эверест растет на 2 мм ежегодно. Это может показаться незначительным, но исследователи говорят, что это лишь демонстрирует, как сильно меняется поверхность нашей планеты с течением времени.

Соавтор исследования, аспирант Адам Смит с факультета наук о Земле Университета Калифорнии, сказал: "Эверест – прекрасная гора из мифов и легенд, и она продолжает расти. Наше исследование показывает, что по мере того, как прилегающая речная система проникает глубже, потеря материала приводит к тому, что гора поднимается все выше и выше”.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, рассматривались темпы эрозии рек Арун, Коси и других рек региона. Они пришли к выводу, что около 89 000 лет назад река Арун слилась с речной сетью Коси, что привело к тому, что больше воды стало протекать через реку Коси, увеличив ее эрозионную силу. Смыв большей части земли повлек за собой увеличение скорости подъема, подтолкнув вершины гор выше.

Главный автор доктор Сюй Хан из Китайского университета наук о Земле добавил: "Изменение высоты Эвереста действительно подчеркивает динамическую природу земной поверхности. Взаимодействие между эрозией реки Арун и восходящим давлением мантии Земли дает толчок Эвересту, подталкивая его выше, чем он мог бы быть в противном случае".

Высота Эвереста составляет 8 849 метров, что примерно на 250 метров выше, чем вторая по высоте вершина горного массива Гималаев в Непале.

Однако Эверест считается немного изгнанником, поскольку три последующих высоких вершин – К2, Канченджанга и Лхоцзе – отличаются друг от друга лишь примерно на 120 метров. Эксперты говорят, что это можно объяснить подъемной силой, вызванной давлением снизу земной коры после того, как протекающая поблизости река размыла большое количество горных пород и почв. Этот процесс приводит к тому, что участок земной коры поднимается вверх, поскольку интенсивное давление под землей больше, чем сила притяжения, направленная вниз.

Сегодня река Арун протекает к востоку от Эвереста и ниже по течению сливается с обширной речной системой Коси. В течение тысячелетий Арун вырезала значительное ущелье вдоль своих берегов, смывая миллиарды тонн земли и осадочных пород.

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Соавтор исследования доктор Джин-Ген Дай из Университета наук о Земле (UCL) сказал: "В районе Эвереста существует интересная речная система. Выше по течению река Арун течет к востоку на большой высоте с плоской долиной. Затем она резко поворачивает к югу, как река Коси, теряя высоту и становясь круче. Эта уникальная топография, указывающая на нестационарное состояние, вероятно, связана с экстремальной высотой Эвереста".

Эверест – не единственная вершина, которая выигрывает от скачка роста. Лхоцзе и Макалу, четвертая и пятая высочайшие вершины мира, также вырастают благодаря эрозии реки.

Соавтор исследования доктор Мэтью Фокс с кафедры наук о Земле сказал: "Эверест и соседние вершины растут, потому что изостатический отскок поднимает их быстрее, чем эрозия разрушает их. Мы можем видеть, как они растут примерно на два миллиметра в год, используя GPS-инструменты, и теперь мы лучше понимаем, что является причиной этого.

Напомним, недавно возле Эвереста прорвало озеро. Наводнение "смыло" целое село.

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