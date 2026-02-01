Магнитные бури в феврале 2026 года: названы опасные даты

Магнитные бури влияют на самочувствие людей / © Associated Press

По прогнозу ученых Центра прогнозирования космической погоды, февраль 2026 года должен начаться со спокойной геомагнитной ситуации.

По предварительным данным, за последний месяц зимы сильные возмущения будут влиять на Землю ограниченное количество дней. В настоящее время сильная магнитная буря и ощутимые возмущения с минимальным влиянием на нашу планету преимущественно ожидаются с середины месяца.

Сильная магнитная буря уровня STORM G1, по предварительным данным ученых, ожидается 13 февраля.

Когда геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю в феврале:

4 февраля

5 февраля

3 февраля

14 февраля

15 февраля

16 февраля

17 февраля

18 февраля

19 февраля

20 февраля

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя

Магнитные бури — это процессы, происходящие на поверхности Солнца. Они выбрасывают в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей.