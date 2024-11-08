NASA опубликовало потрясающие фото Юпитера

Аппарат Юпитер впервые в истории подлетел к полюсам газового гиганта.
Космический аппарат NASA "Юнона" завершил свой 66-й близкий пролет мимо Юпитера, впервые подлетев к полюсам газового гиганта.
Об этом сообщило издание IFLScience.
Это историческое сближение позволило зонду осуществить детальные снимки атмосферы планеты, включая огромные атмосферные штормы и сложные завихрения, демонстрирующие турбулентность юпитерианской атмосферы. Снимки, сделанные камерой JunoCam, помогают ученым исследовать атмосферные процессы, магнитное поле и гравитационное влияние Юпитера.
Во время пролета "Юнона" также прошла мимо спутника Амальтея, открывая новые подробности о его орбите. Поскольку NASA не имеет специализированной команды для обработки изображений, эту задачу выполняют гражданские ученые, использующие разные цвета для подчеркивания особенностей атмосферы.
Зонд находится на орбите Юпитера более 3000 дней и теперь может совершать близкие пролеты раз в месяц. Миссия "Юноны" продлится до 2025 года, когда во время 76-го пролета аппарат войдет в атмосферу Юпитера и сгорит.
К Юпитеру уже направляются два новых аппарата: JUICE от Европейского космического агентства, который с 2031 года будет исследовать спутники планеты, и Europa Clipper от NASA, который будет изучать спутник Европа с 2030 года.
Напомним, астрономы нашли в далеком космосе "прожорливую" черную дыру.
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