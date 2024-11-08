NASA опубликовало потрясающие фото Юпитера

Космический аппарат NASA "Юнона" завершил свой 66-й близкий пролет мимо Юпитера, впервые подлетев к полюсам газового гиганта.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Это историческое сближение позволило зонду осуществить детальные снимки атмосферы планеты, включая огромные атмосферные штормы и сложные завихрения, демонстрирующие турбулентность юпитерианской атмосферы. Снимки, сделанные камерой JunoCam, помогают ученым исследовать атмосферные процессы, магнитное поле и гравитационное влияние Юпитера.

Газовые облака Юпитера / Фото: NASA

Во время пролета "Юнона" также прошла мимо спутника Амальтея, открывая новые подробности о его орбите. Поскольку NASA не имеет специализированной команды для обработки изображений, эту задачу выполняют гражданские ученые, использующие разные цвета для подчеркивания особенностей атмосферы.

Атмосфера Юпитера / Фото: NASA

Зонд находится на орбите Юпитера более 3000 дней и теперь может совершать близкие пролеты раз в месяц. Миссия "Юноны" продлится до 2025 года, когда во время 76-го пролета аппарат войдет в атмосферу Юпитера и сгорит.

К Юпитеру уже направляются два новых аппарата: JUICE от Европейского космического агентства, который с 2031 года будет исследовать спутники планеты, и Europa Clipper от NASA, который будет изучать спутник Европа с 2030 года.

Напомним, астрономы нашли в далеком космосе "прожорливую" черную дыру.

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