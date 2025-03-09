Найдены доказательства гибели библейского царя в битве, ставшей символом конца света

Археологи обнаружили доказательства библейской истории о гибели в 609 году до нашей эры иудейского царя Иосии у древнего города Мегиддо (Армагеддона) в битве с египтянами. Это кровопролитное сражение стало символом конца света в традиции иудаизма и христианства.

Как сообщило британское издание Daily Mail, во время недавних раскопок в этом месте была обнаружена керамика, происходящая из долины или дельты Нила.

Библия рассказывает, что египетский фараон Нехо шел на помощь ассирийцам в северном Леванте, когда произошло сражение с царем Иудеи на горном перевале у Мегиддо. Однако до сих пор никаких доказательств этого события не было обнаружено.

Также читайте Археологическая сенсация: найдены следы древнейшего транспорта

Группа археологов под руководством Израиля Финкельштейна провела раскопки в ранее не исследованной части древнего города и обнаружила большое здание, содержащее тайник керамики, не менее пяти комнат и вымощенный двор.

Дальнейший анализ подтвердил, что остатки керамической посуды, обнаруженной в Армагеддоне, происходят из долины или дельты Нила, но, по мнению исследователей, маловероятно, что она была импортирована из-за грубого изготовления.

"Это не украшенная изысканная посуда, поэтому очень трудно утверждать, что кто-то в Мегиддо вдруг ощутил вкус египетской керамики низшего сорта и решил импортировать ее в свой дом", — сказал соискатель из Хайфского университета Ассаф Клейман.

Наиболее вероятным объяснением присутствия этой посуды в Армагеддоне является то, что она была привезена туда армией Нехо и позже брошена.

Хотя эти новые доказательства не говорят о подробностях смерти царя Иосии, они указывают на военное присутствие Нехо в Армагеддоне примерно в то время, приближая исследователей на шаг ближе к пониманию того, что происходило на этом древнем поле битвы.

Напомним, археологи завершили исследование египетского "Затерянного золотого города", пролежавшее под песками целых 3000 лет.

Читайте также: