"Отец искусственного интеллекта" предупредил о массовой безработице

Прогноз Джеффри Хинтона о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда / © Pixabay

Искусственный интеллект может привести к массовой безработице и значительному усилению социального неравенства.

В интервью для Financial Times Хинтон заявил, что риски ИИ выходят за пределы чисто технологических проблем.

Он считает, что бизнес будет использовать искусственный интеллект для замены работников, а это, в свою очередь, приведет к значительному росту прибылей для немногих и обеднению для большинства населения.

«Это не вина ИИ, это вина капиталистической системы», — подчеркнул ученый.

По мнению Джеффри Хинтона, человечество может потерять контроль над сверхумным искусственным интеллектом. Он привел единственную известную аналогию, где менее разумное существо контролирует более разумное — отношения матери и ребенка.

По его мнению, человечество должно стремиться к тому, чтобы привить искусственному интеллекту материнский инстинкт, который заставил бы заботиться о нас, независимо от уровня его интеллекта.

