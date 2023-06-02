Первая в истории прямая трансляция с Марса: где и когда смотреть

Орбитальный космический аппарат будет передавать изображения Красной планеты на Землю.

Сегодня, 2 июня, в 19.00 по Киеву начнется первая в истории прямая трансляция с Марса, которая продлится целый час.

Об этом пишет Daily Mail.

Европейское космическое агентство проведет первую в истории прямую трансляцию с Марса, во время которой 20-летний орбитальный аппарат Mars Express будет передавать изображения Красной планеты на Землю.

Снимки Красной планеты можно просмотреть во время трансляции на YouTube-канале Европейского космического агентства (ЕКА).

Ученые потратили несколько месяцев для того, чтобы подготовить орбитальный аппарат, находившийся на высоте 17,5 тысячи км над поверхностью Марса, для проведения подобной исторической трансляции. По словам ученых, это событие посвящено юбилею работы космического аппарата Mars Express на орбите Марса.

Напомним, исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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