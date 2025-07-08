Пластырь от похмелья изобрели в Британии: как он работает

Британские исследователи создали «умный» пластырь. / © Credits

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Ученые создали специальный пластырь, который можно носить на коже, и он точно покажет, не выпили ли вы лишнего. Эта инновационная технология сообщает пользователю, есть риск обезвоживания и будущего похмелья, анализируя количество воды и алкоголя, выделяемого через кожу.

Об этом пишет Daily Star.

Когда показатели достигают определенного уровня, пластырь посылает уведомления на телефон, подсказывая, сколько воды нужно выпить, чтобы восстановить баланс. Профессор Джон А. Роджерс из Северо-Западного университета (США) отмечает, что эта технология может стать доступна уже в течение двух лет.

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Хотя поначалу эти пластыри разрабатывались для спортсменов, Роджерс считает, что они идеально подойдут и для любителей вечеринок. «Сейчас мы работаем над более точным устройством для фиксации ежедневной потери людьми водяных паров и алкоголя в жаркий день, — сказал он. — Это может помочь им гораздо умнее контролировать потребление алкоголя и воды». Профессор разработал свой первый пластырь для анализа пота, чтобы убрать догадки относительно необходимого количества воды для регидратации.

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Похмелье и его «лекарство»: почему английский завтрак бьет рекорды?

Между тем исследования показывают, что почти 40% взрослых в Великобритании выбирают обильный английский завтрак (яйца, бекон, колбаса, фасоль, грибы, кровяная колбаса и тосты) как лучшее средство от похмелья. Крепкий черный кофе занял второе место, а за ним бутерброд с беконом и яйцом, банан и горячий тост с маслом.

Диетолог доктор Керри Ракстон объясняет эффективность английского завтрака наличием яиц: «Яйца содержат большое количество необходимых питательных веществ, включая цистеин, который помогает бороться с похмельем. худших побочных продуктов метаболизма алкоголя». Кроме того, яйца являются источником качественного белка, помогающего контролировать аппетит.

Топ-3 британских средства от похмелья:

Полный английский завтрак — 38%. Крепкий черный кофе — 34% Сэндвич с беконом и яйцом.

Напомним, в июле и августе 2025 года наша планета будет вращаться быстрее обычного. Ученые прогнозируют, что 9 июля, 22 июля и 5 августа день продлится на 1,3–1,5 миллисекунды меньше стандартных 24 часов. Причина — положение Луны, влияющее на ось вращения Земли .

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