Пластир від похмілля винайшли в Британії: як він працює

Британські дослідники створили «розумний» пластир. / © Credits

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Вчені створили спеціальний пластир, який можна носити на шкірі, і він точно покаже, чи не випили ви зайвого. Ця інноваційна технологія повідомляє користувачеві, чи є ризик зневоднення та майбутнього похмілля, аналізуючи кількість води та алкоголю, що виділяється через шкіру.

Про це пише Daily Star.

Коли показники досягають певного рівня, пластир надсилає сповіщення на телефон, підказуючи, скільки води потрібно випити, щоб відновити баланс. Професор Джон А. Роджерс з Північно-Західного університету (США) зазначає, що ця технологія може стати доступною вже протягом двох років.

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Хоча спочатку ці пластирі розроблялися для спортсменів, Роджерс вважає, що вони ідеально підійдуть і для любителів вечірок. «Зараз ми працюємо над точнішим пристроєм для фіксації щоденної втрати людьми водяної пари та алкоголю у спекотний день, — сказав він. — Це може допомогти їм набагато розумніше контролювати споживання алкоголю та води». Професор розробив свій перший пластир для аналізу поту, щоб «прибрати здогадки» щодо необхідної кількості води для регідратації.

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Похмілля та його «ліки»: чому англійський сніданок б’є рекорди?

Тим часом, дослідження показують, що майже 40% дорослих у Великій Британії обирають рясний англійський сніданок (яйця, бекон, ковбаса, квасоля, гриби, кров’яна ковбаса та тости) як найкращий засіб від похмілля. Міцна чорна кава посіла друге місце, а за нею — бутерброд з беконом та яйцем, банан і гарячий тост з маслом.

Дієтолог доктор Керрі Ракстон пояснює ефективність англійського сніданку наявністю яєць: «Яйця містять велику кількість необхідних поживних речовин, включаючи цистеїн, який допомагає боротися з похміллям. Це незамінна амінокислота, що зменшує нудоту, головний біль, а іноді й стрес та тривогу, розщеплюючи ацетальдегід — один із найгірших побічних продуктів метаболізму алкоголю». Крім того, яйця є джерелом якісного білка, що допомагає контролювати апетит.

Топ-3 британських засоби від похмілля:

Повний англійський сніданок — 38% Міцна чорна кава — 34% Сендвіч з беконом та яйцем — 21%

Нагадаємо, у липні та серпні 2025 року наша планета обертатиметься швидше, ніж зазвичай. Вчені прогнозують, що 9 липня, 22 липня та 5 серпня день триватиме на 1,3–1,5 мілісекунди менше, ніж стандартні 24 години. Причина — положення Місяця, яке впливає на вісь обертання Землі.

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