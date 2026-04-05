Трансляция пошла не по плану: NASA случайно показало астронавта во время «космического душа»

Виктор Гловер принимает душ в космосе / © NASA

Астронавт миссии Artemis II привлек внимание пользователей после того, как фрагмент прямой трансляции с борта корабля «Орион», где он принимал «космический душ», быстро распространился в Сети.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Во время эфира NASA показало, как 49-летний астронавт после физических упражнений обтирается «гигиеническим полотенцем» — влажной салфеткой, которую используют в космосе вместо душа. В этот момент Гловер был одет только в шорты. Когда в центре управления полетами в Хьюстоне поняли, что кадры демонстрируют больше, чем предполагалось, трансляцию оперативно прервали.

Впрочем, видео уже успело распространиться в Сети и собрало более полумиллиона просмотров, а пользователи соцсетей начали активно комментировать увиденное. В шутливом тоне астронавта прозвали «Баффом Лайтером».

Оператор центра управления полетами Кристина Берч сообщила экипажу, что видео больше не будут транслировать. В ответ командир миссии Рид Вайзман отметил: «Мы ценим это. Мы точно не против, чтобы это вышло, но мы также понимаем, если вы хотите ограничить это. В любом случае, проблем нет».

Виктор Гловер — капитан ВМС США и астронавт NASA с 2013 года — участвует в миссии Artemis II, которая предусматривает облет Луны. Он также войдет в историю как первый темнокожий астронавт, который совершит такое путешествие. Вместе с женой Дионной он воспитывает четырех дочерей.

Миссия проходит на значительном расстоянии от Земли — экипаж должен совершить пролет вблизи Луны на высоте тысяч миль, сделать фото и видео ее обратной стороны и временно потерять связь с Землей во время этого этапа.

За полетом внимательно следит и ветеран космических программ Базз Олдрин — второй человек, ступивший на Луну в составе миссии «Аполлон-11».

Миссия Artemis II — последние новости

В ночь на 2 апреля NASA начало миссию Artemis II — первый за более чем 50 лет пилотируемый полет в направлении Луны. Ракета стартовала с территории Флорида, выведя в космос корабль Orion spacecraft с четырьмя астронавтами на борту. Они должны совершить восьмидневное путешествие — облететь Луну и вернуться обратно на Землю.

На борту не обошлось без технических нюансов. Во время полета система космического санузла — Universal Waste Management System — дала сбой. Экипаж зафиксировал мигание индикатора ошибки, что сигнализировало о проблеме с контроллером. Часть неисправности удалось устранить в течение нескольких часов.

Впоследствии астронавты миссии Artemis II снова остались без туалета. Причиной неисправности туалета могла стать замерзшая моча в вентиляционной системе.

Отдельное внимание привлекли кадры с орбиты. NASA опубликовало новое фото Земли — впервые за 54 года во время полета к Луне. Снимок сделал командир миссии Рид Вайзман через иллюминатор корабля Orion spacecraft. На нем одновременно видны два полярных сияния, зодиакальный свет, затемненное Солнце за планетой и тонкая линия земной атмосферы.