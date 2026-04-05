- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 952
- Время на прочтение
- 3 мин
Трансляция пошла не по плану: NASA случайно показало астронавта во время «космического душа»
NASA показало астронавта во время гигиенических процедур. Кадры мгновенно разлетелись по соцсетям.
Астронавт миссии Artemis II привлек внимание пользователей после того, как фрагмент прямой трансляции с борта корабля «Орион», где он принимал «космический душ», быстро распространился в Сети.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Во время эфира NASA показало, как 49-летний астронавт после физических упражнений обтирается «гигиеническим полотенцем» — влажной салфеткой, которую используют в космосе вместо душа. В этот момент Гловер был одет только в шорты. Когда в центре управления полетами в Хьюстоне поняли, что кадры демонстрируют больше, чем предполагалось, трансляцию оперативно прервали.
Впрочем, видео уже успело распространиться в Сети и собрало более полумиллиона просмотров, а пользователи соцсетей начали активно комментировать увиденное. В шутливом тоне астронавта прозвали «Баффом Лайтером».
Оператор центра управления полетами Кристина Берч сообщила экипажу, что видео больше не будут транслировать. В ответ командир миссии Рид Вайзман отметил: «Мы ценим это. Мы точно не против, чтобы это вышло, но мы также понимаем, если вы хотите ограничить это. В любом случае, проблем нет».
Виктор Гловер — капитан ВМС США и астронавт NASA с 2013 года — участвует в миссии Artemis II, которая предусматривает облет Луны. Он также войдет в историю как первый темнокожий астронавт, который совершит такое путешествие. Вместе с женой Дионной он воспитывает четырех дочерей.
Миссия проходит на значительном расстоянии от Земли — экипаж должен совершить пролет вблизи Луны на высоте тысяч миль, сделать фото и видео ее обратной стороны и временно потерять связь с Землей во время этого этапа.
За полетом внимательно следит и ветеран космических программ Базз Олдрин — второй человек, ступивший на Луну в составе миссии «Аполлон-11».
Миссия Artemis II — последние новости
В ночь на 2 апреля NASA начало миссию Artemis II — первый за более чем 50 лет пилотируемый полет в направлении Луны. Ракета стартовала с территории Флорида, выведя в космос корабль Orion spacecraft с четырьмя астронавтами на борту. Они должны совершить восьмидневное путешествие — облететь Луну и вернуться обратно на Землю.
На борту не обошлось без технических нюансов. Во время полета система космического санузла — Universal Waste Management System — дала сбой. Экипаж зафиксировал мигание индикатора ошибки, что сигнализировало о проблеме с контроллером. Часть неисправности удалось устранить в течение нескольких часов.
Впоследствии астронавты миссии Artemis II снова остались без туалета. Причиной неисправности туалета могла стать замерзшая моча в вентиляционной системе.
Отдельное внимание привлекли кадры с орбиты. NASA опубликовало новое фото Земли — впервые за 54 года во время полета к Луне. Снимок сделал командир миссии Рид Вайзман через иллюминатор корабля Orion spacecraft. На нем одновременно видны два полярных сияния, зодиакальный свет, затемненное Солнце за планетой и тонкая линия земной атмосферы.