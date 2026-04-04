NASA впервые за 54 года показало уникальный снимок Земли
Астронавт NASA во время полета на Луну сделал уникальный снимок Земли с космического корабля Orion.
NASA опубликовало первые снимки Земли сделанные командиром миссии Artemis II Рейдом Уайзменом из иллюминатора космического корабля.
Об этом сообщает NASA.
На фото — два полярных сияния, а также зодиакальный свет, который виден на фоне заслонившей Солнце планеты.
Отметим, что это первый снимок Земли за последние 54 года, сделанный астронавтами миссии Artemis II, следующими к Луне.
Новое фото интересно еще и тем, что на нем виден тоненький слой атмосферы, защищающий нашу планету.
Напомним, впервые за более чем 50 лет астронавты NASA, участвующие в миссии Artemis II, покинули околоземную орбиту. С каждой минутой космический корабль «Орион» удаляется от Земли, что облететь вокруг Луны и вернуться на родную планету через 10 дней после старта.
По состоянию на утро 2 апреля, как заявили в NASA, астронавты продолжают вращаться вокруг Земли на высоте примерно 74 тысяч километров — примерно в 184 раза выше, чем расположена Международная космическая станция.