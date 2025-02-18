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Ученые объяснили, почему Луна иногда кажется меньше, чем обычно

Ученые объяснили, почему Луна иногда кажется меньше, чем обычно

Почему Луна иногда кажется меньше, чем обычно / Фото: Unsplash

Это происходит через эллиптическую орбиту Луны.

Иногда, когда вы смотрите на ночное небо, Луна кажется немного меньше. Это явление происходит из-за того, что спутник нашей планеты находится в апогее — самой отдаленной точке от Земли.

Об этом сообщило издание Space.com.

Орбита нашего спутника эллиптическая, поэтому расстояние до него варьируется. 17 февраля Луна достигла апогея — самой отдаленной точки от Земли. Во время этого момента она находится примерно на 14% дальше от нас, что делает ее вид меньше. Однако, для большинства наблюдателей это изменение размера не будет очень заметным, ведь разница небольшая.

"Точный момент апогея наступает сегодня вечером в 20:10 по восточному времени (01:10 по Гринвичу 18 февраля), но в это время луна будет за горизонтом. Для наблюдателей в Северном полушарии Луна не поднимется над восточным горизонтом незадолго до полуночи, все еще на дальнем конце своей орбиты от Земли. Луна будет в созвездии Девы", — говорится в статье.

Луна сейчас находится в убывающей фазе гиббо и готовится к следующей фазе — третьей четверти, которая наступит 20 февраля.

Вслед за третьей четвертью, 27 февраля, наступит новолуние, а Луна будет располагаться между Сатурном и Меркурием на ночном небе.

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