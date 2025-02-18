Саммит лидеров ЕС в Париже: три страны возмущены тем, что их не пригласили

В Чехии, Румынии и Словении считают, что даже в Европе к странам не относятся одинаково, и это увидел весь мир.

Три страны недовольны тем, что не получили приглашения на саммит европейских лидеров в Париже, организованный президентом Франции Эмманюэлем Макроном – это Чехия, Румыния и Словения.

Французская газета Le Monde цитирует источник в чешском правительстве, обвинивший французского лидера в самомнении: "Кроме Польши, нет страны, ближе к войне, чем Чехия. Ни одна страна не имеет больше украинских беженцев на душу населения, и мы руководим одной из самых эффективных систем снабжения оружием".

Советник президента по вопросам обороны и безопасности Кристиан Дьяконеску выразил сожаление, что Румынию, несмотря на ее усилия, не пригласили присоединиться к этой дискуссии. В то же время, он заверил, что мнение Бухареста будет учитываться в дальнейшем.

"Предметы обсуждения не будут связаны с безопасностью и стабильностью восточного фланга НАТО, такого как Черноморский регион, и, что очень важно, никакие решения не будут приняты, но я могу заверить вас, что будет дальнейшая работа, которая будет включать и нас", — отметил Дяконеску.

Президент Словении Наташа Пирц Мусар считает, что отсутствие лидеров других европейских стран "посылает неправильный сигнал" по усилиям, направленным на достижение мира в Украине.

"На символическом уровне организаторы парижского саммита демонстрируют миру, что даже в Европе к странам не относятся одинаково. Это не в духе процесса европейской интеграции. Это не та Европа, к которой мы стремимся. Это не та Европа, которую уважают в мире. Это не та Европа, которая была бы достойным партнером для североамериканского союзника".

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европы на саммите 17 февраля в столице Франции высказали оговорку в Киеве об опасности замораживания боевых действий на фронте без заключения мирного соглашения.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

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