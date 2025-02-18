Саміт лідерів ЄС у Парижі: три країни обурені тим, що їх не запросили

У Чехії, Румунії та Словенії вважають, що навіть у Європі до країн не ставляться однаково, і це побачив весь світ.

Три країни невдоволені тим, що не отримали запрошення на саміт європейських лідерів у Парижі, організований президентом Франції Емманюелем Макроном, – це Чехія, Румунія та Словенія.

Французька газета Le Monde цитує джерело в чеському уряді, яке звинуватило французького лідера у зарозумілості: "Окрім Польщі, немає країни, ближчої до війни, ніж Чехія. Жодна країна не має більше українських біженців на душу населення, і ми керуємо однією з найефективніших систем постачання зброї".

Радник президента з питань оборони і безпеки Крістіан Дяконеску висловив жаль, що Румунію, попри її зусилля, не запросили приєднатися до цієї дискусії. Водночас він запевнив, що думка Бухареста враховуватиметься надалі.

"Предмети обговорення не будуть пов'язані з безпекою і стабільністю східного флангу НАТО, такого як Чорноморський регіон, і, що дуже важливо, жодних рішень не буде прийнято, але я можу запевнити вас, що буде подальша робота, яка включатиме і нас", – зазначив Дяконеску.

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Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар вважає, що відсутність лідерів інших європейських країн "посилає неправильний сигнал" щодо зусиль, спрямованих на досягнення миру в Україні.

"На символічному рівні організатори паризького саміту демонструють світові, що навіть у Європі до країн не ставляться однаково. Це не в дусі процесу європейської інтеграції. Це не та Європа, до якої ми прагнемо. Це не та Європа, яку поважають у світі. Це не та Європа, яка була б гідним партнером для північноамериканського союзника", – цитує її RTV SLO.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Європи на саміті 17 лютого у столиці Франції висловили застереження до Києва щодо небезпеки заморожування бойових дій на фронті без укладання мирної угоди.

Як повідомлялось раніше, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

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