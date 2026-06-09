Блюда с кабачками: эти рецепты покорят даже тех, кто не любит их

Кабачки / © unsplash.com

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Кабачки — один из самых универсальных летних овощей, который легко превращается как в легкие закуски, так и в сытные основные блюда. Они отлично сочетаются со специями, сыром, мясом и соусами, поэтому каждый год появляются десятки новых способов их приготовления. От хрустящих слайсов до нежных запеканок — кабачки способны удивить даже тех, кто обычно относится к ним скептически.

ТСН.ua подготовил три рецепта простых домашних блюд из кабачков, которые не будут надоедать весь сезон.

Кабачковые оладьи с сыром

Кулинарка Алина Кузьменко поделилась рецептом кабачковых оладий с сыром — твердым и кисломолочным.

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Ингредиенты

1 средний кабачок

200 г кисломолочного творога

100 г твердого сыра

2 яйца

3–4 ст. л. муки

соль

черный перец

1 зубчик чеснока

щепотка паприки

зелень укропа или петрушки

масло для жарки

Соус:

сметана

сок и цедра лимона

укроп и петрушка

соль по вкусу

Приготовление

Натираем сыр и кабачок на большую терку. Кабачок немного солим и оставляем, чтобы он стек. После этого отжимаем весь сок. В большой миске хорошо смешиваем все ингредиенты. Жарим оладьи на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Кабачки по-французски

Футблогерки Алена Карпюк поделились рецептом кабачков, похожих на мясо по-французски. Хрустящая корочка, нежная серединка и аппетитный творожный аромат делают этот рецепт настоящей находкой для летнего меню.

Ингредиенты

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1-2 кабачки

100 г твердого сыра

3 яйца

мука

соль

перец

Приготовление

Кабачки нарезаем тонкими слайсами. Посолите и оставьте на 10–15 минут. Сыр натрите на терке и смешайте с яйцами и специями. В отдельную миску насыпьте муку. Каждый слайс кабачка сначала обмакните в муку, а затем — в творожно-яичную смесь. Обжаривайте на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Салат из кабачков

Футблогерка Светлана Левицкая поделилась оригинальным рецептом салата из запеченных кабачек. Он получается легким, ароматным и в то же время очень сытным.

Ингредиенты

1 кг кабачков

1 ст л оливкового масла

соль

паприка

сухой чеснок

черный перец

Ингредиенты для соуса:

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150 г греческого йогурта или сметаны

1 ст л дижонской горчицы

2-3 зубчика чеснока

1 ст. л лимонного сока — 1 ст. л.

укроп, петрушка

Приготовление

Нарезаем соломкой кабачки. Выкладываем в большую миску, смешиваем с маслом и специями. Выложите кабачки на противень и запекайте при температуре 220°C примерно 25-30 мин до румяных краев. Оставьте остыть на 5-10 мин. Готовим соус. Смешиваем йогурт или сметану с горчицей, натертым чесноком и лимонным соком. Перемешиваем. Заправляем соусом кабачки и добавляем нарезанную зелень.

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