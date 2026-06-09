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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
150
Время на прочтение
2 мин

Блюда с кабачками: эти рецепты покорят даже тех, кто не любит их

Кабачки — овощ, который летом всегда оказывается под рукой, когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное и легкое.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Кабачки.

Кабачки / © unsplash.com

Кабачки — один из самых универсальных летних овощей, который легко превращается как в легкие закуски, так и в сытные основные блюда. Они отлично сочетаются со специями, сыром, мясом и соусами, поэтому каждый год появляются десятки новых способов их приготовления. От хрустящих слайсов до нежных запеканок — кабачки способны удивить даже тех, кто обычно относится к ним скептически.

ТСН.ua подготовил три рецепта простых домашних блюд из кабачков, которые не будут надоедать весь сезон.

Кабачковые оладьи с сыром

Кулинарка Алина Кузьменко поделилась рецептом кабачковых оладий с сыром — твердым и кисломолочным.

Ингредиенты

  • 1 средний кабачок

  • 200 г кисломолочного творога

  • 100 г твердого сыра

  • 2 яйца

  • 3–4 ст. л. муки
    соль

  • черный перец

  • 1 зубчик чеснока

  • щепотка паприки

  • зелень укропа или петрушки

  • масло для жарки

  • Соус:

  • сметана

  • сок и цедра лимона

  • укроп и петрушка

  • соль по вкусу

Приготовление

  1. Натираем сыр и кабачок на большую терку. Кабачок немного солим и оставляем, чтобы он стек. После этого отжимаем весь сок.

  2. В большой миске хорошо смешиваем все ингредиенты.

  3. Жарим оладьи на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Кабачки по-французски

Футблогерки Алена Карпюк поделились рецептом кабачков, похожих на мясо по-французски. Хрустящая корочка, нежная серединка и аппетитный творожный аромат делают этот рецепт настоящей находкой для летнего меню.

Ингредиенты

  • 1-2 кабачки

  • 100 г твердого сыра

  • 3 яйца

  • мука

  • соль

  • перец

Приготовление

  1. Кабачки нарезаем тонкими слайсами. Посолите и оставьте на 10–15 минут.

  2. Сыр натрите на терке и смешайте с яйцами и специями.

  3. В отдельную миску насыпьте муку.

  4. Каждый слайс кабачка сначала обмакните в муку, а затем — в творожно-яичную смесь. Обжаривайте на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Салат из кабачков

Футблогерка Светлана Левицкая поделилась оригинальным рецептом салата из запеченных кабачек. Он получается легким, ароматным и в то же время очень сытным.

Ингредиенты

  • 1 кг кабачков

  • 1 ст л оливкового масла

  • соль

  • паприка

  • сухой чеснок

  • черный перец

Ингредиенты для соуса:

  • 150 г греческого йогурта или сметаны

  • 1 ст л дижонской горчицы

  • 2-3 зубчика чеснока

  • 1 ст. л лимонного сока — 1 ст. л.

  • укроп, петрушка

Приготовление

  1. Нарезаем соломкой кабачки. Выкладываем в большую миску, смешиваем с маслом и специями. Выложите кабачки на противень и запекайте при температуре 220°C примерно 25-30 мин до румяных краев. Оставьте остыть на 5-10 мин.

  2. Готовим соус. Смешиваем йогурт или сметану с горчицей, натертым чесноком и лимонным соком. Перемешиваем.

  3. Заправляем соусом кабачки и добавляем нарезанную зелень.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
150
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