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Блюда с кабачками: эти рецепты покорят даже тех, кто не любит их
Кабачки — овощ, который летом всегда оказывается под рукой, когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное и легкое.
Кабачки — один из самых универсальных летних овощей, который легко превращается как в легкие закуски, так и в сытные основные блюда. Они отлично сочетаются со специями, сыром, мясом и соусами, поэтому каждый год появляются десятки новых способов их приготовления. От хрустящих слайсов до нежных запеканок — кабачки способны удивить даже тех, кто обычно относится к ним скептически.
ТСН.ua подготовил три рецепта простых домашних блюд из кабачков, которые не будут надоедать весь сезон.
Кабачковые оладьи с сыром
Кулинарка Алина Кузьменко поделилась рецептом кабачковых оладий с сыром — твердым и кисломолочным.
Ингредиенты
1 средний кабачок
200 г кисломолочного творога
100 г твердого сыра
2 яйца
3–4 ст. л. муки
соль
черный перец
1 зубчик чеснока
щепотка паприки
зелень укропа или петрушки
масло для жарки
Соус:
сметана
сок и цедра лимона
укроп и петрушка
соль по вкусу
Приготовление
Натираем сыр и кабачок на большую терку. Кабачок немного солим и оставляем, чтобы он стек. После этого отжимаем весь сок.
В большой миске хорошо смешиваем все ингредиенты.
Жарим оладьи на разогретой сковороде до золотистой корочки.
Кабачки по-французски
Футблогерки Алена Карпюк поделились рецептом кабачков, похожих на мясо по-французски. Хрустящая корочка, нежная серединка и аппетитный творожный аромат делают этот рецепт настоящей находкой для летнего меню.
Ингредиенты
1-2 кабачки
100 г твердого сыра
3 яйца
мука
соль
перец
Приготовление
Кабачки нарезаем тонкими слайсами. Посолите и оставьте на 10–15 минут.
Сыр натрите на терке и смешайте с яйцами и специями.
В отдельную миску насыпьте муку.
Каждый слайс кабачка сначала обмакните в муку, а затем — в творожно-яичную смесь. Обжаривайте на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
Салат из кабачков
Футблогерка Светлана Левицкая поделилась оригинальным рецептом салата из запеченных кабачек. Он получается легким, ароматным и в то же время очень сытным.
Ингредиенты
1 кг кабачков
1 ст л оливкового масла
соль
паприка
сухой чеснок
черный перец
Ингредиенты для соуса:
150 г греческого йогурта или сметаны
1 ст л дижонской горчицы
2-3 зубчика чеснока
1 ст. л лимонного сока — 1 ст. л.
укроп, петрушка
Приготовление
Нарезаем соломкой кабачки. Выкладываем в большую миску, смешиваем с маслом и специями. Выложите кабачки на противень и запекайте при температуре 220°C примерно 25-30 мин до румяных краев. Оставьте остыть на 5-10 мин.
Готовим соус. Смешиваем йогурт или сметану с горчицей, натертым чесноком и лимонным соком. Перемешиваем.
Заправляем соусом кабачки и добавляем нарезанную зелень.