Добавьте только этот ингредиент – и драники будут золотистыми и воздушными

Чтобы картофель не потемнел, в тесто нужно натереть немного этого овоща, тогда ваши драники будут иметь золотистую хрустящую корочку.

Автор кулинарного блога "Кулинарные рецепты от Надежды" рассказала, как приготовить вкусные картофельные драники без муки. Также открыла секрет, что нужно добавить в картофель, чтобы он не темнел. Рассказываем, ссылаясь на материал "Бульвар Гордона", как приготовить самые вкусные в мире драники с золотистой корочкой.

Что добавить к дерунам, чтобы они получились рыхлыми и с золотистой корочкой

По словам блогерши, к картофелю нужно обязательно добавлять тертый лук, тогда деруны получаются воздушными, нежными внутри и с хрустящей золотистой корочкой извне.

Составляющие. Для приготовления теста на деруны нужно взять 900 г крахмалистого картофеля, яйцо, столовую ложку майонеза, перец и соль по вкусу, масло для жарки.

Способ приготовления. Сначала нужно натереть лук, затем картофель, все тщательно перемешайте и посолите. Затем овощную массу необходимо отжать через сито, чтобы избавиться от лишнего сока. Сок не высыпайте, в нем останется крахмал, который нужно добавить к тесту. В картофельную массу добавьте одно яйцо, столовую ложку майонеза и немного перца. Крахмал, осевший на дне емкости с картофельным соком, добавьте в тесто, все тщательно перемешайте. Разогрейте масло на сковороде и пожарьте драники как обычно до золотистого цвета. Деруны выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы стекало лишнее масло.

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