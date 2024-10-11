Додайте лише цей інгредієнт – і деруни будуть золотавими та пухкими

Щоб картопля не потемніла, в тісто треба натерти трохи цього овоча, тоді ваші дерунчики матимуть золотаву хрумку скориночку.

Авторка кулінарного блогу "Кулінарні рецепти від Надії" розповіла, як приготувати смачні картопляні деруни без борошна. Також відкрила секрет, що треба додати до картоплі, щоб вона не темнішала. Розповідаємо, посилаючись на матеріал "Бульвар Гордона", як приготувати найсмачніші у світі деруни із золотавою скоринкою.

Що додати до дерунів, щоб вони вийшли пухкими і з золотавою скоринкою

Зі слів блогерки, до картоплі треба обов’язково додавати терту цибулю, тоді деруни виходять повітряними, ніжними всередині і з хрумкою золотавою скоринкою ззовні.

Складники. Для приготування тіста на деруни треба взяти 900 грамів крохмалистої картоплі, яйце, столову ложку майонезу, перець та сіль за смаком, олію для смаження.

Спосіб приготування. Спочатку треба натерти цибулю, потім картоплю, все ретельно перемішайте й посоліть. Потім овочеву масу необхідно відтиснути через сито, щоб позбутися зайвого соку. Сік не висипайте, в ньому залишиться крохмаль, який треба буде додати до тіста. У картопляну масу додайте одне яйце, столову ложку майонезу і трохи перцю. Крохмаль, який осів на дні ємності з картопляним соком, додайте в тісто, все ретельно перемішайте. Розігрійте олію на сковорідці та посмажте деруни як зазвичай до золотавого кольору. Деруни викладайте на паперовий рушник, щоб стікала зайва олія.

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