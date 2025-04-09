Двое пилотов подрались из-за президента: кто был вынужден продолжить полет

Пилоты самолета подрались из-за политики / © Associated Press

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Пилоты авиакомпании Korean Air подрались из-за спора о политических взглядах. Из-за этого их уволили с работы.

Об этом пишет корейское издание Korea JoongAng Daily.

Конфликт между пилотами пассажирского самолета произошел из-за спора о южнокорейском президенте Юн Сок Йоле, которого отстранили от должности.

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Инцидент произошел в Австралии во время стоянки. Там в гостинице сначала разгорелся спор между пилотами. Впоследствии все закончилось потасовкой и вызовом полиции. Авиакомпания была вынуждена заменить этот экипаж самолета резервным.

После служебного расследования авиакомпания уволила обоих пилотов. Еще одного работника, присутствовавшего во время инцидента, на три месяца отстранили от работы.

Пилоты и некоторые их коллеги пытаются оспорить это решение.

Напомним, на днях Конституционный суд Южной Кореи осудил действия президента и подтвердил его импичмент.